Производитель сладостей Haribo остановит поставки в Россию
Немецкий производитель кондитерских изделий Haribo предупредил торговые сети о приостановке поставок продукции на российский рынок, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.
Такое решение компания обосновала конфликтом на Украине, который усугубил «и без того сложную экономическую ситуацию» в стране, приведя к росту цен на сырье, изменению цепочек поставок и удорожанию логистики.
Как отмечается в письме, принятое глобальным офисом решение о приостановке поставок в Россию до особого распоряжения не означает объявление простоя или уход с местного рынка. Компания попросила торговые сети не расторгать договоры поставки, предоставить отсрочку для исполнения обязательств и не применять санкции.
Источник «РИА Новости», в свою очередь, сообщил, что крупные торговые сети не получали уведомления от немецкого производителя о приостановке поставок в Россию. «У нас нет такого уведомления», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.
В марте производитель шоколада Lindt & Sprüngli решил временно закрыть все свои магазины в России и приостановить поставки продукции в страну. Другой производитель шоколада – американская компания Mondelez International Inc. – сообщила о прекращении инвестиций и рекламы своих товаров в России.
Некоторые иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета, таких компаний уже более 750.