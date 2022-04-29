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Бизнес

Производитель сладостей Haribo остановит поставки в Россию

Ведомости

Немецкий производитель кондитерских изделий Haribo предупредил торговые сети о приостановке поставок продукции на российский рынок, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.

Такое решение компания обосновала конфликтом на Украине, который усугубил «и без того сложную экономическую ситуацию» в стране, приведя к росту цен на сырье, изменению цепочек поставок и удорожанию логистики.

Как отмечается в письме, принятое глобальным офисом решение о приостановке поставок в Россию до особого распоряжения не означает объявление простоя или уход с местного рынка. Компания попросила торговые сети не расторгать договоры поставки, предоставить отсрочку для исполнения обязательств и не применять санкции.

Источник «РИА Новости», в свою очередь, сообщил, что крупные торговые сети не получали уведомления от немецкого производителя о приостановке поставок в Россию. «У нас нет такого уведомления», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.

В марте производитель шоколада Lindt & Sprüngli решил временно закрыть все свои магазины в России и приостановить поставки продукции в страну. Другой производитель шоколада – американская компания Mondelez International Inc. – сообщила о прекращении инвестиций и рекламы своих товаров в России.

Некоторые иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета, таких компаний уже более 750.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных