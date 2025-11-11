Госдума приняла закон о постановке иностранных компаний на учет через банки

После подачи заявления налоговый орган будет должен направить в электронной форме указанной российской финансовой организации выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков для передачи клиенту в течение пяти дней. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2026 г.