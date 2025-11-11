Госдума приняла закон о постановке иностранных компаний на учет через банки
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, которым предлагается установить только один способ постановки на налоговый учет для иностранных организаций. Это будет возможно только по заявлению банка.
После подачи заявления налоговый орган будет должен направить в электронной форме указанной российской финансовой организации выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков для передачи клиенту в течение пяти дней. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2026 г.
Сейчас постановку на налоговый учет можно совершить двумя способами. Первый – заявление направляет в налоговый орган сама компания. Второй – его направляет банк.
В феврале Минфин разработал законопроект, направленный на упрощение процедуры постановки на учет иностранных компаний в налоговых органах. Инициатива предполагала, что заявление на налоговый учет сможет подавать банк. Такое предложение появилось на портале проектов правовых актов на фоне возобновления переговоров России и США.
1 сентября правительство также предложило установить в качестве способа постановки на налоговый учет для иностранных организаций только подачу заявление от банка.