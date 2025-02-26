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Минфин подготовил проект об упрощении регистрации иностранных компаний

Ведомости

Минфин разработал законопроект, направленный на упрощение процедуры постановки на учет иностранных компаний в налоговых органах. Изменения предлагается внести в ст. 83 и 84 ч.1 Налогового кодекса РФ.

Согласно законопроекту, компаниям не придется подавать заявление и другие документы в налоговый орган при открытии счета в российском банке. Заявление в электронной форме будет подаваться самим банком, в котором открывается счет.

Налоговый орган обязан поставить компанию на учет в течение пяти дней после получения заявления от банка. В этот же срок будет направлено свидетельство иностранной организации в электронном виде.

21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний. При этом он подчеркнул, что приоритет нужно отдавать национальным производителям.

«Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина 25 февраля писали, что возвращение иностранных компаний из недружественных государств на российский рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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