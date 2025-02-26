Минфин подготовил проект об упрощении регистрации иностранных компаний
Минфин разработал законопроект, направленный на упрощение процедуры постановки на учет иностранных компаний в налоговых органах. Изменения предлагается внести в ст. 83 и 84 ч.1 Налогового кодекса РФ.
Согласно законопроекту, компаниям не придется подавать заявление и другие документы в налоговый орган при открытии счета в российском банке. Заявление в электронной форме будет подаваться самим банком, в котором открывается счет.
Налоговый орган обязан поставить компанию на учет в течение пяти дней после получения заявления от банка. В этот же срок будет направлено свидетельство иностранной организации в электронном виде.
21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний. При этом он подчеркнул, что приоритет нужно отдавать национальным производителям.
«Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина 25 февраля писали, что возвращение иностранных компаний из недружественных государств на российский рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям.