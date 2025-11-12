Газета
Главная / Бизнес /

Минцифры рассматривает возможность продажи российских вин через интернет

Ведомости

Минцифры получило поручение от президента РФ Владимира Путина об организации продажи российских вин через интернет, в том числе в дистанционном формате. Ведомство уже начало работу над данным вопросом. Об этом сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова в ходе винодельческого форума.

Она напомнила, что сейчас проходит эксперимент по продаже энергетиков через вендинговые аппараты с помощью биометрии. По словам Скворцовой, Минцфиры планирует расширить эту возможность и для других товаров, которые предназначены для продажи совершеннолетним, в том числе алкоголя.

«Мы планируем, что этот сервис станет наиболее популярным и востребованным, так как действительно запрос и от рынка, и от граждан на него достаточно велик», – добавила она (цитата по ТАСС).

7 октября заместитель гендиректора АО «Центр биометрических технологий» Владислав Святик сообщил, что дистанционная продажа российского вина с использованием биометрии может быть запущена в России в 2026 г., а всего алкоголя и сигарет – в 2027 г.

