Алиханов: Минпромторг и Минсельхоз замедлили падение продаж сельхозтехники

В конце октября стало известно, что отгрузка сельскохозяйственной техники на внутренний рынок России в январе – сентябре 2025 г. составила 114,3 млрд руб. Это на 26,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего за девять месяцев сократились поставки зерноуборочных комбайнов – почти в 1,5 раза до 1570 шт., зерноочистительных машин – на 39% до 474 шт., сельскохозяйственных тракторов – на 37% до 1971 шт.