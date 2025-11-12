Алиханов: Минпромторг и Минсельхоз замедлили падение продаж сельхозтехники
Темпы падения реализации сельхозтехники в России удалось замедлить усилиями Минпромторга и Минсельхоза РФ. В первые шесть месяцев 2025 г. показатель превышал 50%, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Госдуме.
«По сельхозтехнике главные проблемы – сжатие спроса и высокие ставки кредитов, что привело отрасль к рецессии. Растоваривание складов наших производителей и дилеров идет медленно. Падение продаж, которое в первом полугодии по отдельным сегментам превышало 50%, нам с Минсельхозом удалось замедлить», – отметил Алиханов.
Министр также подчеркнул, что улучшили ситуацию государственные меры, например, запуск механизма льготного лизинга с привлечением негосударственного фондирования через Дом.РФ. Объем докапитализации Росагролизинга составил 4,3 млрд руб.
В конце октября стало известно, что отгрузка сельскохозяйственной техники на внутренний рынок России в январе – сентябре 2025 г. составила 114,3 млрд руб. Это на 26,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего за девять месяцев сократились поставки зерноуборочных комбайнов – почти в 1,5 раза до 1570 шт., зерноочистительных машин – на 39% до 474 шт., сельскохозяйственных тракторов – на 37% до 1971 шт.