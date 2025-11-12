Мишустин: объем электронной торговли превысил 5 трлн рублей

6 октября «Ведомости» писали, что Минфин представил поправки, устанавливающие порядок обложения НДС ввозимых в Россию товаров электронной торговли. Согласно нововведениям, продажи в e-commerce начнут облагать НДС с 2027 г. Ставка налога будет расти постепенно: в 2027 г. она составит 5%, в 2028 г. – 10%, в 2029 г. – 15% и начиная с 2030 г. – 20%.