Мишустин: объем электронной торговли превысил 5 трлн рублей
За первое полугодие объем электронной торговли в России превысил 5 трлн руб., увеличившись более, чем на треть. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума «Цифровые решения», передает ТАСС.
Он отметил, что существенный вклад в рост этого рынка вносят крупные маркетплейсы.
6 октября «Ведомости» писали, что Минфин представил поправки, устанавливающие порядок обложения НДС ввозимых в Россию товаров электронной торговли. Согласно нововведениям, продажи в e-commerce начнут облагать НДС с 2027 г. Ставка налога будет расти постепенно: в 2027 г. она составит 5%, в 2028 г. – 10%, в 2029 г. – 15% и начиная с 2030 г. – 20%.
Исчислять и платить налог, согласно поправкам, обязаны будут налоговые агенты, в качестве которых выступят иностранные интернет-магазины, маркетплейсы или компании, если иностранные продавцы реализуют свои товары через них.