Путин: РФ рассматривает расширение поставок газа в Казахстан

Президент Казахстана прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом 11 ноября. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, после переговоров Токаев и Путин посетят гала-концерт в Большом театре, где выступят мастера искусств Казахстана. Представитель Кремля также сообщал, что в ходе визита будет подписан внушительный пакет двусторонних документов.