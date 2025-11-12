Газета
Путин: РФ рассматривает расширение поставок газа в Казахстан

Ведомости

Россия рассматривает возможность увеличения объемов поставок газа в Казахстан, в частности, в его северные и восточные регионы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По словам главы РФ, «Газпром» многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, а сейчас обсуждаются возможности расширить газоснабжение Казахстана.

«В том числе на севере и востоке страны, где сосредоточены крупные промышленные мощности республики», – сказал Путин.

Российский лидер охарактеризовал переговоры с Токаевым как «содержательные и конструктивные».

Президент Казахстана прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом 11 ноября. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, после переговоров Токаев и Путин посетят гала-концерт в Большом театре, где выступят мастера искусств Казахстана. Представитель Кремля также сообщал, что в ходе визита будет подписан внушительный пакет двусторонних документов.

