Минцифры хочет ввести единые требования к базовым станциям

Ведомство считает, что установка требований необходима на фоне развития сетей 5G. Оно требует обеспечения совместимости оборудования, а также эффективности использования радиочастотного спектра. Кроме того, сети общего пользования должны быть безопасны. В свою очередь, отсутствие общих правил затрудняет серийное производства 5G-терминалов в России, что затем не позволяет легально применять их в российских сетях.