Минцифры хочет ввести единые требования к базовым станциям
Минцифры РФ разработало приказ, который может ввести единые требования по применению базовых станций и абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство считает, что установка требований необходима на фоне развития сетей 5G. Оно требует обеспечения совместимости оборудования, а также эффективности использования радиочастотного спектра. Кроме того, сети общего пользования должны быть безопасны. В свою очередь, отсутствие общих правил затрудняет серийное производства 5G-терминалов в России, что затем не позволяет легально применять их в российских сетях.
В проекте отмечается, что новые требования коснутся радиоинтерфейса в диапазонах FR1 (410–7125 МГц) и FR2 (24,25–52,6 ГГц), уровней мощности передатчиков (до 26 дБм для FR1 и 23 дБм для FR2), чувствительности приемников и других параметров. Производители также должны быть уверены в защите пользовательского и сигнального трафика.
Затраты производителей на обеспечение требований превысят 3 млрд руб. за период шести лет. Приказ может начать свое действие 1 сентября 2026 г.
В октябре стало известно, что в 2026 г. прекратится господдержка отечественных разработчиков базовых станций (БС) связи, кроме «Иртеи» (50% принадлежит сотовой компании МТС и 50% – фонду «Передовые технологии»). В следующем году эта компания может получить последние 638 млн руб. поддержки из бюджета. Бюджетных денег для других отечественных разработчиков БС, среди которых Yadro, «Булат» и «Нацспектр», не предусмотрено.