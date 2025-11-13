Газета
Главная / Бизнес /

РВБ и Эфиопский инвестиционный холдинг объявили о партнерстве

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») и эфиопский инвестхолдинг Ethiopian Investment Holdings (EIH) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении РВБ.

Договор подписали в Москве главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян и гендиректор EIH Брук Тайе. Документ предусматривает совместную работу по локализации продукции РВБ на эфиопском рынке, а также партнерство и поддержку в реализации инвестиционных и технологических инициатив, направленных на развитие электронной торговли и инфраструктуры Эфиопии. В ближайшей перспективе компания намерена выйти на рынок Эфиопии и других африканских государств.

Под управлением инвестфонда EIH находятся активы стоимостью свыше $150 млрд, указано в сообщении. Отмечается также, что заключенное соглашение создает основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства между РВБ и эфиопскими партнерами, открывая новые перспективы для сотрудничества на всем африканском континенте.

По словам Мирзояна, для производителей обеих стран рынки России и Эфиопии «весьма привлекательны и имеют сильнейший экспортный потенциал».

В середине октября РВБ стала участником приватизации почтового оператора UzPost в Узбекистане, писало РБК со ссылкой на источники. Отмечалось, что у РВБ обширные планы в Узбекистане.

