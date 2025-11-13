РВБ и Эфиопский инвестиционный холдинг объявили о партнерстве

Договор подписали в Москве главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян и гендиректор EIH Брук Тайе. Документ предусматривает совместную работу по локализации продукции РВБ на эфиопском рынке, а также партнерство и поддержку в реализации инвестиционных и технологических инициатив, направленных на развитие электронной торговли и инфраструктуры Эфиопии. В ближайшей перспективе компания намерена выйти на рынок Эфиопии и других африканских государств.