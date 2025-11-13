Газета
«Газпром» в III квартале нарастил число подключений домов к газу на 25%

«Газпром» в период с июля по сентябрь 2025 г. увеличил количество российских домовладений, подключенных к газу, на 25% в сравнении с III кварталом 2024 г., сообщила компания.

«Благодаря программе догазификации российские граждане все активнее переходят на природный газ. Только в III квартале 2025 г. к сетевому газу было подключено 73 400 домовладений россиян – на 25% больше, чем за тот же период 2024 г.», – отмечено в публикации.

Представители компании подчеркнули, что подведение газовых сетей к границам участков бесплатно для россиян. По данным на 1 ноября, «Газпром» также заключил более 1100 договоров с медицинскими и образовательными организациями и 54 000 договоров с жителями садовых некоммерческих товариществ.

Кроме того, компания продолжила реализацию мер по обеспечению газоснабжения в Хабаровском крае. В частности, «Газпром» построил газопроводы-отводы, чтобы потребители могли перевестись с трубопровода Оха – Комсомольск-на-Амуре (не принадлежит «Газпрому») к Сахалин – Хабаровск – Владивосток.

12 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность увеличения объемов поставок газа в Казахстан, в частности, в его северные и восточные регионы. По его словам, «Газпром» многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, а сейчас обсуждаются возможности расширить газоснабжение Казахстана.

