«Газпром» в III квартале нарастил число подключений домов к газу на 25%
«Благодаря программе догазификации российские граждане все активнее переходят на природный газ. Только в III квартале 2025 г. к сетевому газу было подключено 73 400 домовладений россиян – на 25% больше, чем за тот же период 2024 г.», – отмечено в публикации.
Представители компании подчеркнули, что подведение газовых сетей к границам участков бесплатно для россиян. По данным на 1 ноября, «Газпром» также заключил более 1100 договоров с медицинскими и образовательными организациями и 54 000 договоров с жителями садовых некоммерческих товариществ.
Кроме того, компания продолжила реализацию мер по обеспечению газоснабжения в Хабаровском крае. В частности, «Газпром» построил газопроводы-отводы, чтобы потребители могли перевестись с трубопровода Оха – Комсомольск-на-Амуре (не принадлежит «Газпрому») к Сахалин – Хабаровск – Владивосток.
12 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность увеличения объемов поставок газа в Казахстан, в частности, в его северные и восточные регионы. По его словам, «Газпром» многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, а сейчас обсуждаются возможности расширить газоснабжение Казахстана.