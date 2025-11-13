«Ростелеком» увеличит долю в «Базальт СПО» до 25%

До конца 2025 г. «Ростелеком» поэтапно увеличит долю в «Базальт СПО» до 25%. Это произойдет в том числе за счет внесения денежного вклада в уставной капитал компании. В итоге «Базальт СПО» фактически станет частью коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома». Об этом сообщили в компании.