Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Ростелеком» увеличит долю в «Базальт СПО» до 25%

Ведомости

До конца 2025 г. «Ростелеком» поэтапно увеличит долю в «Базальт СПО» до 25%. Это произойдет в том числе за счет внесения денежного вклада в уставной капитал компании. В итоге «Базальт СПО» фактически станет частью коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома». Об этом сообщили в компании.

В «Ростелекоме» отметили, что эта сделка является важным шагом в стратегии компании, который призван сформировать конкурентоспособный национальный стек технологий. Ожидается, что приобретение доли в «Базальт СПО» позволит «Ростелекому» стать партнером ведущего российского open-source разработчика с собственной инфраструктурой и усилить экосистему программных продуктов ИТ-кластера.

Кроме того, вхождение в капитал разработчика обеспечит более активное участие в процессах замещения иностранного программного обеспечения на отечественном рынке и укрепления технологического суверенитета, говорится в сообщении. 

«Ростелеком» нарастил выручку в III квартале на 8%

Инвестиции / Эмитенты

Старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома» Давид Мартиросов рассказал, что объединение технологий «Базальт СПО» с коммерческим ИТ-кластером позволит создавать ИТ-инфраструктуры нового поколения. По его словам, таким образом компания формирует целостные решения, что может кардинально повысить конкурентоспособность «Ростелекома» и ускорить вывод на рынок безопасных ИТ-платформ.

Гендиректор «Базальт СПО» Сергей Трандин пояснил, в компании считают такой шаг не просто сделкой, а стартом нового этапа развития организации.

«Мы рады, что в итоге многолетнего сотрудничества “Ростелеком” становится нашим стратегическим партнером. Объединяя наши глубокие компетенции в разработке с масштабом и инфраструктурой “Ростелекома”, мы сможем внести еще более весомый вклад в технологический суверенитет России», – добавил он.

По словам Трандина, в нынешних условиях процесс объединения компаний и создания крупных платформенных решений – закономерный этап развития. В связи с этим сделка между «Ростелекомом» и «Базальт СПО» соответствует общерыночному тренду.

В ноябре «Ростелеком» приобрел долю в размере 5% «Базальт СПО». Владельцем доли стал фонд поддержки национальных ИТ-решений «Консоль», созданный при участии «Ростелекома» и Минцифры РФ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте