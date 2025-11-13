«Ростелеком» увеличит долю в «Базальт СПО» до 25%
До конца 2025 г. «Ростелеком» поэтапно увеличит долю в «Базальт СПО» до 25%. Это произойдет в том числе за счет внесения денежного вклада в уставной капитал компании. В итоге «Базальт СПО» фактически станет частью коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома». Об этом сообщили в компании.
В «Ростелекоме» отметили, что эта сделка является важным шагом в стратегии компании, который призван сформировать конкурентоспособный национальный стек технологий. Ожидается, что приобретение доли в «Базальт СПО» позволит «Ростелекому» стать партнером ведущего российского open-source разработчика с собственной инфраструктурой и усилить экосистему программных продуктов ИТ-кластера.
Кроме того, вхождение в капитал разработчика обеспечит более активное участие в процессах замещения иностранного программного обеспечения на отечественном рынке и укрепления технологического суверенитета, говорится в сообщении.
Старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома» Давид Мартиросов рассказал, что объединение технологий «Базальт СПО» с коммерческим ИТ-кластером позволит создавать ИТ-инфраструктуры нового поколения. По его словам, таким образом компания формирует целостные решения, что может кардинально повысить конкурентоспособность «Ростелекома» и ускорить вывод на рынок безопасных ИТ-платформ.
Гендиректор «Базальт СПО» Сергей Трандин пояснил, в компании считают такой шаг не просто сделкой, а стартом нового этапа развития организации.
«Мы рады, что в итоге многолетнего сотрудничества “Ростелеком” становится нашим стратегическим партнером. Объединяя наши глубокие компетенции в разработке с масштабом и инфраструктурой “Ростелекома”, мы сможем внести еще более весомый вклад в технологический суверенитет России», – добавил он.
По словам Трандина, в нынешних условиях процесс объединения компаний и создания крупных платформенных решений – закономерный этап развития. В связи с этим сделка между «Ростелекомом» и «Базальт СПО» соответствует общерыночному тренду.
В ноябре «Ростелеком» приобрел долю в размере 5% «Базальт СПО». Владельцем доли стал фонд поддержки национальных ИТ-решений «Консоль», созданный при участии «Ростелекома» и Минцифры РФ.