«Ростелеком» нарастил выручку в III квартале на 8%
Выручка ПАО «Ростелеком» по итогам III квартала 2025 г. увеличилась на 8% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 208,7 млрд руб.
Показатель OIBDA за отчетный период вырос на 8% до 81,5 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 39% против 38,9% годом ранее. Чистая прибыль достигла 5,6 млрд руб. против убытка в 6,7 млрд руб. в прошлом году. Капитальные вложения сократились на 19% до 31,8 млрд руб. (15,2% от выручки). Чистый долг увеличился на 10% с начала года и достиг 729,7 млрд руб.
По результатам девяти месяцев 2025 г. выручка компании выросла на 10% год к году и составила 602,3 млрд руб. Показатель OIBDA продемонстрировал рост на 6% до 235,8 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 39,1% по сравнению 40,7% за аналогичный период 2024 г. Чистая прибыль достигла 18,5 млрд руб. против 19,3 млрд руб. годом ранее. Капитальные вложения упали на 6% до 106,4 млрд руб. (17,7% от выручки).
27 октября председатель «Ростелекома» Дмитрий Медведев объявил, что компания за шесть месяцев текущего года перевыполнила основные показатели бизнес-плана. По его словам, валовая выручка достигла 147 млрд руб. Это почти на 2% выше запланированного показателя. Чистая прибыль составила около 20 млрд руб., что также больше, чем в бизнес-плане.
В первом полугодии 2025 г. чистая прибыль «Ростелекома» снизилась больше чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. – с 26,1 млрд до 12,8 млрд руб. Выручка выросла на 11% год к году до 393,6 млрд руб. OIBDA увеличилась на 5% и достигла 154,3 млрд руб.