«Ростелеком» за шесть месяцев 2025 года перевыполнил показатели бизнес-плана

Ведомости

ПАО «Ростелеком» за шесть месяцев 2025 г. перевыполнило основные показатели бизнес-плана. Об этом заявил председатель Дмитрий Медведев на заседании совета директоров компании.

«Валовая выручка составила 147 с лишним млрд руб. Это несколько выше – почти на 2% – результатов, которые запланированы в бизнес-плане», – уточнил Медведев (цитата по ТАСС).

По его словам, чистая прибыль составила около 20 млрд руб., что тоже выше запланированных показателей.

6 августа «Ведомости» писали, что в первом полугодии 2025 г. чистая прибыль «Ростелекома» упала больше чем в 2 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г. – с 26,1 млрд до 12,8 млрд руб. Выручка компании выросла на 11% год к году до 393,6 млрд руб. OIBDA увеличилась на 5% и достигла 154,3 млрд руб.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что компания во II квартале 2025 г. ускорила развитие и сохраняет положительную рентабельность. По его словам, снижение показателей в первую очередь обусловлено влиянием «больших ставок, но это объективный фактор». На росте выручки наибольшим образом сказалось развитие дочерних компаний – цифровых кластеров «Солар» и РТК-ЦОД, но рост «был также обеспечен и в традиционных направлениях компании».

