«Ростелеком» за шесть месяцев 2025 года перевыполнил показатели бизнес-плана

6 августа «Ведомости» писали, что в первом полугодии 2025 г. чистая прибыль «Ростелекома» упала больше чем в 2 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г. – с 26,1 млрд до 12,8 млрд руб. Выручка компании выросла на 11% год к году до 393,6 млрд руб. OIBDA увеличилась на 5% и достигла 154,3 млрд руб.