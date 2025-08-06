Прибыль «Ростелекома» упала на 55% в первом полугодии 2025 года

Прибыль «Ростелекома» упала на 55% в первом полугодии 2025 годаЭксперты соглашаются, что при высокой ключевой ставке это все еще положительные результаты для компании
В первом полугодии 2025 г. чистая прибыль ПАО «Ростелеком» сократилась больше чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. – с 26,1 млрд до 12,8 млрд руб. Выручка компании, наоборот, выросла на 11% год к году до 393,6 млрд руб. OIBDA, или операционная прибыль компании до вычета амортизационных расходов и нематериальных активов, выросла на 5%, достигнув 154,3 млрд руб.
Как уточнил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на веб-конференции для инвесторов, компания во II квартале 2025 г. ускорила свое развитие и сохраняет положительную рентабельность. При этом, подчеркнул он, снижение показателей в первую очередь связано с влиянием «больших ставок, но это объективный фактор». На росте выручки, объяснил топ-менеджер, наибольшим образом сказалось развитие дочерних компаний – цифровых кластеров «Солар» и РТК-ЦОД, но рост «был также обеспечен и в традиционных направлениях компании», резюмировал Осеевский.