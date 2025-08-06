Прибыль «Ростелекома» упала на 55% в первом полугодии 2025 года

Как уточнил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на веб-конференции для инвесторов, компания во II квартале 2025 г. ускорила свое развитие и сохраняет положительную рентабельность. При этом, подчеркнул он, снижение показателей в первую очередь связано с влиянием «больших ставок, но это объективный фактор». На росте выручки, объяснил топ-менеджер, наибольшим образом сказалось развитие дочерних компаний – цифровых кластеров «Солар» и РТК-ЦОД, но рост «был также обеспечен и в традиционных направлениях компании», резюмировал Осеевский.