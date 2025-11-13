Газета
Главная / Бизнес /

Патрушев предложил сохранить прежнюю фискальную нагрузку на виноделие в РФ

Ведомости

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев предложил сохранить фискальную нагрузку на виноделие в России по формуле «один рубль за один литр». Об этом он заявил на 4-м Российском винодельческом форуме.

«Наша принципиальная позиция неизменна: для российского вина надо сохранить текущую фискальную нагрузку», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Акцизная политика, по словам Патрушева, является системной защитой интересов бизнеса и стимулирования производства. По сумме акциза на виноград для производства вина действует налоговый вычет, отметил он.

Результатом введенных мер регулирования стал фактически полный уход от использования зарубежных виноматериалов и сокращение импорта вина. В структуре потребления с начала 2025 г. доля отечественного продукта увеличилась с 58 до 63%, заключил Патрушев.

В январе – марте в России было произведено 12,4 млн декалитров (дал) вина, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2024 г., сообщили «Ведомости. Аналитике» в пресс-службе Минсельхоза. Лидерами среди регионов традиционно являются Краснодарский край и Крым, на которые суммарно приходится больше 60% от всей выпущенной в стране продукции. В этих субъектах в текущем году фиксируется рост производства вина: на Кубани он составил 356 000 дал, в Крыму – 87 000 дал, отметил представитель министерства.

