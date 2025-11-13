Газета
Главная / Бизнес /

АКОРТ не согласился с данными о подорожании красной икры

Ведомости

Средняя минимальная цена на красную икру в России в ноябре 2025 г. снизилась на 30% по сравнению с октябрем – ноябрем прошлого года, составив 758 руб. за банку весом 90 г. Об этом председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил ТАСС.

Стоимость 1 кг икры в торговых сетях (членах АКОРТ) упала на 27,5% за год, составив 8000 руб. Речь о средних минимальных ценах. Эксперт связывает такое снижение с увеличением объемов вылова лососевых и расширением поставок в преддверии новогодних праздников.

В то же время, согласно данным исследования «Контур.Маркета», которые приводили «Известия», красная икра за год подорожала на 33%, а средняя цена за банку весом 200 г достигла почти 3000 руб. По данным издания, спрос на продукт вырос на 3% за год. При этом продажи имитированной лососевой продукции выросли на 18%.

