Bloomberg: более 300 иностранных компаний могут лишиться товарного знака в России

Агентство пишет, что несколько иностранных компаний, таких как Victoria's Secret, Ericsson, Inditex и Nokia, уже лишились прав на некоторые свои товарные знаки. При этом компании могут избежать этого, подав заявку на продление срока действия товарного знака в Роспатент. По данным ведомства, в 2024 г. было подано 15 534 заявки, что больше, чем за каждый из предыдущих пяти лет.