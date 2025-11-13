Bloomberg: более 300 иностранных компаний могут лишиться товарного знака в России
Более 300 иностранных компаний опасаются судебного преследования своих товарных знаков в России, пишет Bloomberg со ссылкой на анализ судебных документов, проведенный Bloomberg Businessweek.
Согласно российскому законодательству, любые товарные знаки, которые не используются в течение трех лет, могут быть аннулированы. После этого любой, кто подаст заявку на получение прав и заплатит сбор около $1500, может претендовать на товарный знак, говорится в материале.
«В какой-то момент в будущем все захотят вернуться в Россию и продолжить с того места, на котором остановились, но для многих брендов это будет практически невозможно», – заявил партнер британской юридической фирмы Stevens Hewlett & Perkins Робин Вебстер.
Агентство пишет, что несколько иностранных компаний, таких как Victoria's Secret, Ericsson, Inditex и Nokia, уже лишились прав на некоторые свои товарные знаки. При этом компании могут избежать этого, подав заявку на продление срока действия товарного знака в Роспатент. По данным ведомства, в 2024 г. было подано 15 534 заявки, что больше, чем за каждый из предыдущих пяти лет.
«Россия – очень большой рынок, и некоторые клиенты, которые в 2022 г. заявляли, что не вернутся, начинают пересматривать свое решение и хотят зарегистрировать свои товарные знаки», – заявила юрист фирмы Papula-Nevinpat Риикка Палмос.
Роспатент заявил, что ведомство в равной степени защищает интеллектуальную собственность как российских, так и иностранных компаний и выполняет все свои международные обязательства. Большинство заявок на продление регистрации товарных знаков иностранных компаний были одобрены.
13 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные электронной базы Роспатента сообщили, что покинувшая российский рынок сеть KFC продлила права на использование своего товарного знака в стране до октября 2036 г.