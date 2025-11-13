Газета
Главная / Бизнес /

ТПП: санкции против России в ближайшие пять лет полностью не снимут

В ближайшие пять лет санкции против РФ полностью не снимут, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, бизнесу и государству следует исходить из того, что работа в условиях ограничений станет нормой на ближайшие годы.

«В ближайшее время, даже те же пять лет, я не думаю, что санкции все снимут. Потому что их столько наворочили – там больше 30 000, по-моему, уже на сегодняшний день», – сказал Катырин в кулуарах съезда ТПП России (цитата по ТАСС).

Он отметил, что несмотря на сохраняющееся давление, российские компании продолжают развиваться. Они адаптировались к новым реалиям и создали альтернативные логистические и финансовые цепочки.

«Бизнес российский будет двигаться и развиваться. Да, сейчас период охлаждения, ставка остается высокой, но все это преодолимо», – подчеркнул глава ТПП.

23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Ограничения затронули импорт СПГ, крупнейшие энергетические компании и суда. Запрет на импорт СПГ вводится поэтапно – краткосрочные контракты прекращают действие через шесть месяцев, долгосрочные перестанут действовать с 1 января 2027 г.

