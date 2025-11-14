Выручка «Селигдара» по МСФО за девять месяцев выросла на 44%
Консолидированная выручка полиметаллического холдинга «Селигдар» по МСФО по результатам девяти месяцев 2025 г. увеличилась на 44% год к году и достигла 61,8 млрд руб.
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 53% год к году до 29,6 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 48%. Чистый убыток сократился на 24% и достиг 7,7 млрд руб. против 10,1 млрд руб. годом ранее.
9 апреля «Ведомости» писали, что в 2024 г. чистый убыток «Селигдара» по МСФО увеличился на 11% до 12,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 30% и достигла 27,7 млрд руб., рентабельность по показателю возросла на 9 п. п. и составила 47%. Выручка показала рост на 6% до 59,3 млрд руб. Кроме того, на 19% вырос доход от продажи оловянного, вольфрамового и медного концентратов. Он составил 7,5 млрд руб.
В марте совет директоров холдинга рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. Общее собрание акционеров утвердило решение не распределять прибыль за прошлый год.