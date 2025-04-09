«Селигдар» в 2024 году увеличил чистый убыток по МСФО

«Селигдар» в 2024 году увеличил чистый убыток по МСФОНа финансовых результатах сказались высокая ключевая ставка и облигации, привязанные к цене золота
Чистый убыток полиметаллического холдинга «Селигдар», специализирующегося на добыче золота и олова, в 2024 г. вырос на 11% год к году до 12,8 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном 9 апреля финансовом отчете компании по МСФО.
В качестве причин в компании называют увеличение более чем на 50% до 8,4 млрд руб. затрат на оплату процентов по кредитам, а также эффект от курсовых разниц. Последний связан с переоценкой обязательств, номинированных в золоте, на фоне роста цен в долларах на этот драгметалл и ослаблением рубля, следует из отчете. Сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций «Селигдара», номинированных в драгметаллах, на общую сумму 19,2 млрд руб. Из них три привязаны к стоимости золота, один – серебра. Без учета эффекта от курсовых разниц чистая прибыль компании составила 5,5 млрд руб., что в 1,9 раза превышает показатель 2023 г.
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 30% до 27,7 млрд руб., рентабельность по EBITDA увеличилась на 9 п. п. и составила 47%.
Выручка «Селигдара» по МСФО в 2024 г. выросла на 6% и составила 59,3 млрд руб. Основной вклад обеспечил золотодобывающий сегмент: реализация золота принесла компании 50,8 млрд руб., что на 22% выше уровня 2023 г. Также вырос доход от продажи оловянного, вольфрамового и медного концентратов – до 7,5 млрд руб. (+19%).
Мировые цены на золото находятся на исторических максимумах. 9 апреля оно торговалось по $3079 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX). К закрытию предыдущей торговой сессии трехмесячные фьючерсы на этот драгоценный металл прибавили 3,5%. С начала года котировки выросли на 17%.
В прошлом году «Селигдар» сократил производство золота на 8% до 7,6 т. При этом объем добычи руды за год упал на 34%. В условиях улучшения рыночной конъюнктуры «Селигдар» увеличил оборот ранее накопленных руд с низким содержанием золота, сообщала компания в январе. Для сравнения: объем добычи у крупнейшей золотодобывающей компании России «Полюс» в прошлом году составил 85,1 т золота.
Производство олова в концентрате «Селигдаром» в прошлом году составило 2466 т – на 18% меньше уровня 2023 г. Компания продала 5400 т концентрата олова, 8820 т – меди и 17 т концентрата, содержащего вольфрам. Общий рост реализации этой продукции за год составил 20%.
Основным фактором, оказавшим в 2024 г. негативное влияние на финансовые показатели «Селигдара», стала структура долговых обязательств, говорит аналитик «Финама» Алексей Калачев. Он поясняет, что существенную долю задолженности компании составили номинированные в золоте облигации и займы: на конец года их объем достиг 60,7 млрд руб. По оценке эксперта, сейчас 68% долговых обязательств «Селигдара» номинированы в драгметаллах. Отношение чистого долга к EBITDA в 2024 г. выросло с 2,18х до 2,76x, а процентные расходы увеличились в 1,5 раза до 8,6 млрд руб. – на фоне роста ключевой ставки.
Рост цен на золото, обычно поддерживающий доходы золотодобытчиков, в данном случае привел к переоценке долга «Селигдара», поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. На фоне падения эффективности переработки и скромного прироста выручки это привело к росту чистого убытка, говорит он.
При сохранении высокой ключевой ставки ЦБ РФ и нестабильной геополитической обстановки основным фактором для улучшения результатов «Селигдара» в 2025 г. станет рост производственной эффективности, говорит Смирнов.
Компания в 2025 г. планирует сохранить добычу на уровне 7,6 т, а в 2026 г. – увеличить ее до 10 т. Реализация этих планов и их влияние на финансовые результаты будет зависеть от динамики цен на золото, курса рубля и ключевой ставки, считает Калачев.
По прогнозам аналитиков Citibank, на инвестиционный спрос на золото в этом году придется 83% всей добычи (+9 п. п. к 2024 г.), в 2026 г. показатель вырастет до 85%. По прогнозу инвестбанка, в 2025 г. золото будет торговаться в диапазоне от $3100 до $3800 за унцию.
Поддержать финансовые показатели «Селигдара» в 2025 г. может ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики на месторождении Хвойное, который запланирован на этот год, говорится в обзоре «Газпромбанк инвестиций». Но высокая долговая нагрузка и низкая маржинальность бизнеса, как пишут аналитики, по-прежнему остаются факторами давления на стоимость акций компании.
За первое полугодие 2024 г. компания заплатила акционерам дивиденды в размере 4 руб. на акцию на общую сумму 4,12 млрд руб., финальные дивиденды за второе полугодие совет директоров компании рекомендовал не выплачивать.
Стоимость акций «Селигдара» в ходе торгов на Московской бирже после публикации отчета по МСФО снизилась на 1,6% к закрытию предыдущей торговой сессии и составила 44,9 руб. за бумагу.