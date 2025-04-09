«Селигдар» в 2024 году увеличил чистый убыток по МСФО

В качестве причин в компании называют увеличение более чем на 50% до 8,4 млрд руб. затрат на оплату процентов по кредитам, а также эффект от курсовых разниц. Последний связан с переоценкой обязательств, номинированных в золоте, на фоне роста цен в долларах на этот драгметалл и ослаблением рубля, следует из отчете. Сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций «Селигдара», номинированных в драгметаллах, на общую сумму 19,2 млрд руб. Из них три привязаны к стоимости золота, один – серебра. Без учета эффекта от курсовых разниц чистая прибыль компании составила 5,5 млрд руб., что в 1,9 раза превышает показатель 2023 г.