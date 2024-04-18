Проект крупного золотого месторождения Кючус подорожал на 20%Это связано с его низкой транспортной доступностью
Полиметаллический холдинг «Селигдар» увеличит инвестиции в проект разработки одного из крупнейших месторождений золота в России – Кючус – как минимум на 20% до 50 млрд руб. к 2030 г. Об этом «Ведомостям» рассказал советник гендиректора компании Магомед Гехаев.
Месторождение Кючус занимает площадь 8,3 кв. км и располагается в двух труднодоступных районах Якутии – Усть-Янском и Верхоянском. Его балансовые запасы составляют 175,3 т золота, ресурсы – более 250 т. Лицензию на разработку месторождения совместное предприятие «Селигдара» и «Ростеха» приобрело за 7,7 млрд руб. в конце 2021 г. Позднее госкорпорация вышла из проекта.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам