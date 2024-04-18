Проект крупного золотого месторождения Кючус подорожал на 20%

Месторождение Кючус занимает площадь 8,3 кв. км и располагается в двух труднодоступных районах Якутии – Усть-Янском и Верхоянском. Его балансовые запасы составляют 175,3 т золота, ресурсы – более 250 т. Лицензию на разработку месторождения совместное предприятие «Селигдара» и «Ростеха» приобрело за 7,7 млрд руб. в конце 2021 г. Позднее госкорпорация вышла из проекта.