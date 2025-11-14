Газета
Главная / Общество /

Сезон электросамокатов завершится в Москве 14 ноября

Ведомости

В Москве завершается сезон проката электросамокатов, сообщил дептранс столицы. Самокаты и велосипеды на парковках будут доступны для аренды до 22:00 мск 14 ноября, затем устройства будут заблокированы.

Москвичи в этом сезоне совершили более 75 млн поездок. В 85% случаев самокаты и велосипеды арендовали, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома или офиса.

Сезон электросамокатов в этом году стартовал в середине марта. Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов говорил, что для старта сезона необходима стабильная теплая погода с плюсовой температурой.

«Ведомости» в октябре писали, что в России аудитория кикшеринга (аренды самокатов) выросла с 1,5 млн человек в 2020 г. до 25,3 млн человек в 2024 г. (рост в 17 раз), а количество поездок увеличилось с 5 млн в 2020 г. до 281 млн в 2025 г. (рост в 56 раз).

Как отмечали в консалтинговой компании «ТеДо», число поездок на электросамокатах в России за первые шесть месяцев 2025 г. выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., достигнув около 54,2 млн поездок (против 38,2 млн в первой половине 2024). Из них 91% поездок длился менее 20 минут, 70% – менее 10 минут.

