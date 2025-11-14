Сезон электросамокатов завершится в Москве 14 ноября

«Ведомости» в октябре писали, что в России аудитория кикшеринга (аренды самокатов) выросла с 1,5 млн человек в 2020 г. до 25,3 млн человек в 2024 г. (рост в 17 раз), а количество поездок увеличилось с 5 млн в 2020 г. до 281 млн в 2025 г. (рост в 56 раз).