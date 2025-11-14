На Белорусской АЭС построят третий энергоблок

В сентябре Лукашенко допустил возможность возведения новой АЭС на востоке страны. По его словам, этот проект в случае необходимости может быть рассчитан также на снабжение электроэнергией новых российских регионов. Днем ранее он поблагодарил президента РФ Владимира Путина, что российский лидер сделал Белоруссию настоящим ядерным государством.