На Белорусской АЭС построят третий энергоблок

На Белорусской АЭС запланировано построить третий энергоблок. Решение было принято по итогам совещания у президента республики Александра Лукашенко, сообщил вице-премьер Виктор Каранкевич, передает «БелТА».

По его словам, было «принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции, реализации второй очереди – сооружения третьего энергоблока». Вместе с тем будут исследованы площадки в Могилевской области.

Насчет возможного строительства еще одной атомной электростанции в Белоруссии Каранкевич отметил, что решение, которое потребуется рассматривать по дальнейшему развитию атомной энергетики, «будет увязано и с ростом электропотребления».

В сентябре Лукашенко допустил возможность возведения новой АЭС на востоке страны. По его словам, этот проект в случае необходимости может быть рассчитан также на снабжение электроэнергией новых российских регионов. Днем ранее он поблагодарил президента РФ Владимира Путина, что российский лидер сделал Белоруссию настоящим ядерным государством.

В Белоруссии работает атомная электростанция типа АЭС-2006. Она была запущена в 2020 г. Москва предоставила Минску кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.

