Лукашенко допустил строительство АЭС с расчетом на новые регионы России

Лукашенко допустил строительство АЭС с расчетом на новые регионы РоссииВарианты расширения атомной энергетики Белоруссии проработал «Росатом»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность возведения новой АЭС на востоке страны. По его словам, этот проект в случае необходимости может быть рассчитан также на снабжение электроэнергией новых российских регионов, передает «БелТА».
Это заявление Лукашенко сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Он рассказал, что «Росатом» проработал варианты расширения атомной энергетики страны, но он «не хочет публично говорить о финансах».
По словам белорусского лидера, в случае принятия решения «мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах».
О планах обсудить с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии Лукашенко сообщал на заседании глобального атомного форума в Москве 25 сентября. Тогда он также поблагодарил Путина, что российский лидер сделал Белоруссию настоящим ядерным государством.
В Белоруссии действует атомная электростанция типа АЭС-2006. Она была запущена в 2020 г. Россия предоставила стране кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.