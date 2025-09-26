Газета
Лукашенко допустил строительство АЭС с расчетом на новые регионы России

Варианты расширения атомной энергетики Белоруссии проработал «Росатом»
Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность возведения новой АЭС на востоке страны. По его словам, этот проект в случае необходимости может быть рассчитан также на снабжение электроэнергией новых российских регионов, передает «БелТА».

Это заявление Лукашенко сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Он рассказал, что «Росатом» проработал варианты расширения атомной энергетики страны, но он «не хочет публично говорить о финансах».

По словам белорусского лидера, в случае принятия решения «мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах».

О планах обсудить с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии Лукашенко сообщал на заседании глобального атомного форума в Москве 25 сентября. Тогда он также поблагодарил Путина, что российский лидер сделал Белоруссию настоящим ядерным государством.

В Белоруссии действует атомная электростанция типа АЭС-2006. Она была запущена в 2020 г. Россия предоставила стране кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.

