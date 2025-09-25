Газета
Лукашенко поговорит с Путиным о строительстве второй АЭС в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о строительстве второй АЭС в Белоруссии. Об этом он сказал во время заседания глобального атомного форума в Москве.

«Мы будем строить вместе с россиянами», – сказал Лукашенко, отметив, что у него даже не возникает вопросов по этому поводу.

Он поблагодарил Путина, что российский лидер сделал Белоруссию настоящим ядерным государством.

Во время своего выступления на заседании форума Путин подчеркнул, что благодаря безопасности, устойчивости к внешних воздействиям атомные станции российского дизайна являются самыми востребованными в мире.

В Белоруссии функционирует атомная электростанция типа АЭС-2006. Ее запуск прошел в 2020 г. Россия предоставила стране кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.

