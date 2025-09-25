Газета
Путин: АЭС российского дизайна являются самыми востребованными в мире

Ведомости

Благодаря безопасности, устойчивости к внешних воздействиям атомные станции российского дизайна являются самыми востребованными в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании глобального атомного форума в павильоне «Атом» на ВДНХ.

По словам президента, только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.

«Добавлю также, что мы развиваем проекты и малых как наземных, так и плавучих АЭС», – сказал Путин.

В начале речи российский глава отметил, что все больше стран видят в атоме важнейший и экологически чистый энергоресурс для развития.

20 июня на ПМЭФе «Росатом» и Агентство по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана («Узатом») подписали соглашение об основных условиях строительства в республике АЭС мощностью 2,4 ГВт. 8 августа госкорпорация приступила к изыскательным работам на площадке.

24 сентября стало известно, что организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности в этой стране.

