Путин: АЭС российского дизайна являются самыми востребованными в мире
Благодаря безопасности, устойчивости к внешних воздействиям атомные станции российского дизайна являются самыми востребованными в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании глобального атомного форума в павильоне «Атом» на ВДНХ.
По словам президента, только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.
«Добавлю также, что мы развиваем проекты и малых как наземных, так и плавучих АЭС», – сказал Путин.
В начале речи российский глава отметил, что все больше стран видят в атоме важнейший и экологически чистый энергоресурс для развития.
20 июня на ПМЭФе «Росатом» и Агентство по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана («Узатом») подписали соглашение об основных условиях строительства в республике АЭС мощностью 2,4 ГВт. 8 августа госкорпорация приступила к изыскательным работам на площадке.