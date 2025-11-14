В России запущен эксперимент по маркировке бакалейной продукции

Правительство РФ утвердило параметры эксперимента по маркировке отдельных видов бакалейной продукции с использованием системы «Честный знак». Как следует из постановления, имеющегося в распоряжении ТАСС, проект стартует 14 ноября 2025 г. и продлится до 28 февраля 2026 г.