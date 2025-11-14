В России запущен эксперимент по маркировке бакалейной продукции
Правительство РФ утвердило параметры эксперимента по маркировке отдельных видов бакалейной продукции с использованием системы «Честный знак». Как следует из постановления, имеющегося в распоряжении ТАСС, проект стартует 14 ноября 2025 г. и продлится до 28 февраля 2026 г.
В эксперименте будут участвовать производители круп, макарон, муки, зерновых продуктов для завтрака, картофеля быстрого приготовления и меда. Его основная цель – выработка единой модели и порядка маркировки. Также отработают оптимальные технологии нанесения средств идентификации на упаковку этих товаров.
Эксперимент проводится на добровольной и безвозмездной основе. В нем могут принять участие производители, импортеры и компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей.
7 октября Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку мясной продукции и колбас. Регистрация участников оборота в системе начнется с 1 марта 2026 г., обязательная маркировка мясных изделий – с 1 августа, а колбасных изделий – с 1 октября.
По оценке ведомства, маркировка позволит сократить объем нелегальной продукции, повысить прозрачность рынка и даст покупателям возможность получать достоверную информацию о происхождении и качестве товаров.