AP: Иран задержал танкер в Ормузском проливе
Иранские власти задержали танкер Advantage Sweet, шедший под флагом Маршалловых Островов. Инцидент произошел в Ормузском проливе, когда судно направлялось из Объединенных Арабских Эмиратов в Сингапур, пишет Associated Press со ссылкой на официального представителя США.
Задержание танкера наблюдалось беспилотником ВМС США MQ-4C Triton. По данным AP, Иран захватил танкер, когда тот проплывал через Ормузский пролив. Охранная фирма Ambrey также сообщила о задержании судна. Центр морских торговых операций Великобритании считает, что свернуть в территориальные воды Ирана судно вынудили «государственные действия».
Судно Talara направлялось из Аджмана (ОАЭ) в Сингапур.
В июне на фоне атак Израиля по Ирану в Тегеране пригрозили закрытием Ормузского пролива. Парламент Ирана принял инициативу, решение о закрытии должны были принять вооруженные силы страны.
Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Тегеран хотел заминировать Ормузский пролив. Подготовка к минированию пролива началась после атаки Израиля, заявили собеседники агентства.