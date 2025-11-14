AP: Иран задержал танкер в Ормузском проливе

Задержание танкера наблюдалось беспилотником ВМС США MQ-4C Triton. По данным AP, Иран захватил танкер, когда тот проплывал через Ормузский пролив. Охранная фирма Ambrey также сообщила о задержании судна. Центр морских торговых операций Великобритании считает, что свернуть в территориальные воды Ирана судно вынудили «государственные действия».