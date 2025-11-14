Газета
AP: Иран задержал танкер в Ормузском проливе

Ведомости

Иранские власти задержали танкер Advantage Sweet, шедший под флагом Маршалловых Островов. Инцидент произошел в Ормузском проливе, когда судно направлялось из Объединенных Арабских Эмиратов в Сингапур, пишет Associated Press со ссылкой на официального представителя США.

Задержание танкера наблюдалось беспилотником ВМС США MQ-4C Triton. По данным AP, Иран захватил танкер, когда тот проплывал через Ормузский пролив. Охранная фирма Ambrey также сообщила о задержании судна. Центр морских торговых операций Великобритании считает, что свернуть в территориальные воды Ирана судно вынудили «государственные действия».

Судно Talara направлялось из Аджмана (ОАЭ) в Сингапур.

В июне на фоне атак Израиля по Ирану в Тегеране пригрозили закрытием Ормузского пролива. Парламент Ирана принял инициативу, решение о закрытии должны были принять вооруженные силы страны.

Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Тегеран хотел заминировать Ормузский пролив. Подготовка к минированию пролива началась после атаки Израиля, заявили собеседники агентства.

