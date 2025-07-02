Reuters: Тегеран хотел заминировать Ормузский пролив
В июне иранские военные погрузили морские мины на суда в Персидском заливе. Это привело к усилению опасений в США насчет возможной блокировки Тегераном Ормузского пролива, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
По словам источников, выявленная американской разведкой подготовка началась спустя некоторое время после того, как 13 июня Израиль впервые ударил по Ирану ракетами.
«Погрузка мин, которые не были установлены в проливе, говорит о том, что Тегеран, возможно, всерьез намеревался перекрыть один из самых оживленных морских путей в мире. Этот шаг привел бы к эскалации и без того набирающего обороты конфликта и серьезно затруднил бы мировую торговлю», – указано в материале.
Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа. Вероятнее всего, следствием его блокировки стал бы резкий рост мировых цен на энергоносители.
23 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи говорил, что вооруженные силы страны смогут принять решение о закрытии Ормузского пролива. По мнению Вашингтона, закрытие пролива навредит самому Тегерану. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что такое решение было бы «самоубийственно» для Ирана, так как «вся их экономика проходит через Ормузский пролив».
26 июня The New York Times (NYT) писала, что Иран может нанести удар по базам и кораблям США в Персидском заливе, а также закрыть Ормузский пролив, если израильская сторона нарушит режим прекращения огня.