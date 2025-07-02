Reuters: Тегеран хотел заминировать Ормузский пролив

«Погрузка мин, которые не были установлены в проливе, говорит о том, что Тегеран, возможно, всерьез намеревался перекрыть один из самых оживленных морских путей в мире. Этот шаг привел бы к эскалации и без того набирающего обороты конфликта и серьезно затруднил бы мировую торговлю», – указано в материале.