Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Reuters: Тегеран хотел заминировать Ормузский пролив

Ведомости

В июне иранские военные погрузили морские мины на суда в Персидском заливе. Это привело к усилению опасений в США насчет возможной блокировки Тегераном Ормузского пролива, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам источников, выявленная американской разведкой подготовка началась спустя некоторое время после того, как 13 июня Израиль впервые ударил по Ирану ракетами.

«Погрузка мин, которые не были установлены в проливе, говорит о том, что Тегеран, возможно, всерьез намеревался перекрыть один из самых оживленных морских путей в мире. Этот шаг привел бы к эскалации и без того набирающего обороты конфликта и серьезно затруднил бы мировую торговлю», – указано в материале.

Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа. Вероятнее всего, следствием его блокировки стал бы резкий рост мировых цен на энергоносители.

23 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи говорил, что вооруженные силы страны смогут принять решение о закрытии Ормузского пролива. По мнению Вашингтона, закрытие пролива навредит самому Тегерану. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что такое решение было бы «самоубийственно» для Ирана, так как «вся их экономика проходит через Ормузский пролив».

26 июня The New York Times (NYT) писала, что Иран может нанести удар по базам и кораблям США в Персидском заливе, а также закрыть Ормузский пролив, если израильская сторона нарушит режим прекращения огня.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных