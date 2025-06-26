В случае возобновления атак Израиля Иран может закрыть Ормузский пролив
Иран может нанести удар по базам и кораблям США в Персидском заливе, а также закрыть Ормузский пролив, если израильская сторона нарушит режим прекращения огня. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
По мнению автора материала Эссе Гостя, ответные действия Ирана весьма вероятны. Он объяснил это тем, что, если на данном этапе конфликта верховный лидер Ирана Али Хаменеи не нанесет ответный удар, он может потерять расположение сторонников в руководстве страны.
Целью Тегерана также могут стать военные базы США на Ближнем Востоке. В частности, Вашингтон имеет военные базы или аванпосты в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах. Также возможные удара Ирана могут прийтись на посольства, дипломатические комплексы и другие объекты, представляющие интерес для США. Некоторые из этих объектов могут быть атакованы иранскими ракетами, а в других случаях инициативу могут взять на себя хуситы в Йемене или шиитские ополченцы в Ираке, пишет NYT.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 23 июня говорил, что решение о закрытии Ормузского пролива смогут принять вооруженные силы страны. Вашингтон считает, что закрытие пролива навредит самому Тегерану. Как сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, такое решение было бы «самоубийственно» для Ирана, поскольку «вся их экономика проходит через Ормузский пролив»
13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Через два часа Тель-Авив заявил о нарушении перемирия после запуска новых ракет из Исламской Республики. Позднее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что израильские ВВС в ответ нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Нетаньяху Израиль воздержался от новых атак.