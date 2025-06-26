В случае возобновления атак Израиля Иран может закрыть Ормузский пролив

Целью Тегерана также могут стать военные базы США на Ближнем Востоке. В частности, Вашингтон имеет военные базы или аванпосты в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах. Также возможные удара Ирана могут прийтись на посольства, дипломатические комплексы и другие объекты, представляющие интерес для США. Некоторые из этих объектов могут быть атакованы иранскими ракетами, а в других случаях инициативу могут взять на себя хуситы в Йемене или шиитские ополченцы в Ираке, пишет NYT.