Вопрос закрытия Ормузского пролива рассматривается на уровне ВС Ирана
Решение о закрытии Ормузского пролива смогут принять вооруженные силы Ирана. Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«Наши вооруженные силы, исходя из своей иерархии, очень хорошо знают, как защищать иранскую нацию, и этот вопрос рассматривается на уровне иранских вооруженных сил», – сказал он (цитата по Mehr).
Заявления о возможности закрытия Ормузского пролива, через который проходят поставки нефти на мировые рынки, появились после нападения Израиля на Иран. Тель-Авив заявляет, что совершает атаки на ядерные объекты Ирана.
22 июня к вооруженному конфликту подключились США. На фоне этого Тегеран начал действовать более решительно – в тот же день парламент республики одобрил закрытие судоходного маршрута. Вместе с тем, окончательное решение по закрытию может быть принято Советом национальной безопасности Ирана.
Вашингтон считает, что закрытие пролива навредит самому Тегерану. Как сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, такое решение было бы «самоубийственно» для Ирана, поскольку «вся их экономика проходит через Ормузский пролив».