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Вопрос закрытия Ормузского пролива рассматривается на уровне ВС Ирана

Ведомости

Решение о закрытии Ормузского пролива смогут принять вооруженные силы Ирана. Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Наши вооруженные силы, исходя из своей иерархии, очень хорошо знают, как защищать иранскую нацию, и этот вопрос рассматривается на уровне иранских вооруженных сил», – сказал он (цитата по Mehr).

Заявления о возможности закрытия Ормузского пролива, через который проходят поставки нефти на мировые рынки, появились после нападения Израиля на Иран. Тель-Авив заявляет, что совершает атаки на ядерные объекты Ирана.

22 июня к вооруженному конфликту подключились США. На фоне этого Тегеран начал действовать более решительно – в тот же день парламент республики одобрил закрытие судоходного маршрута. Вместе с тем, окончательное решение по закрытию может быть принято Советом национальной безопасности Ирана.

Вашингтон считает, что закрытие пролива навредит самому Тегерану. Как сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, такое решение было бы «самоубийственно» для Ирана, поскольку «вся их экономика проходит через Ормузский пролив».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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