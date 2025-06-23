Вопрос закрытия Ормузского пролива рассматривается на уровне ВС Ирана

22 июня к вооруженному конфликту подключились США. На фоне этого Тегеран начал действовать более решительно – в тот же день парламент республики одобрил закрытие судоходного маршрута. Вместе с тем, окончательное решение по закрытию может быть принято Советом национальной безопасности Ирана.