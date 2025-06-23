В ЕС считают огромной угрозой возможное закрытие Ираном Ормузского пролива
В Европейском союзе (ЕС) считают, что закрытие Ормузского пролива Ираном может стать «огромной угрозой». В связи с этим главы МИД союза будут обсуждать возможности дипломатического решения конфликта. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.
По ее словам, министров иностранных дел ЕС особенно заботит угроза эскалации, «последствия которой могут быть огромны». Особенно она отметила закрытие Ормузского пролива, которое «представляет огромную угрозу и не будет хорошо ни для кого».
Как сообщила Каллас, Евросоюз выступает за дипломатическое решение конфликта между Ираном и Израилем.
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, совершив удары по ядерным объектам республики, Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к вооруженному конфликту подключились США.
После ударов со стороны США руководство Ирана пригрозило перекрыть Ормузский пролив, через который проходят поставки нефти на мировые рынки. В тот же день парламент Ирана одобрил закрытие пролива. При этом окончательное решению по закрытию будет принято Советом национальной безопасности республики.