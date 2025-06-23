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В ЕС считают огромной угрозой возможное закрытие Ираном Ормузского пролива

Ведомости

В Европейском союзе (ЕС) считают, что закрытие Ормузского пролива Ираном может стать «огромной угрозой». В связи с этим главы МИД союза будут обсуждать возможности дипломатического решения конфликта. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.

По ее словам, министров иностранных дел ЕС особенно заботит угроза эскалации, «последствия которой могут быть огромны». Особенно она отметила закрытие Ормузского пролива, которое «представляет огромную угрозу и не будет хорошо ни для кого».

Как сообщила Каллас, Евросоюз выступает за дипломатическое решение конфликта между Ираном и Израилем.

Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, совершив удары по ядерным объектам республики, Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к вооруженному конфликту подключились США.

После ударов со стороны США руководство Ирана пригрозило перекрыть Ормузский пролив, через который проходят поставки нефти на мировые рынки. В тот же день парламент Ирана одобрил закрытие пролива. При этом окончательное решению по закрытию будет принято Советом национальной безопасности республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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