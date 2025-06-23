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Дмитриев заявил о рисках для США при закрытии Ормузского пролива

Ведомости

Если Иран закроет Ормузский пролив, «США не пощадят». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Глава РФПИ подчеркнул, что цены на нефть устанавливаются по всему миру.

«Никто не застрахован от глобального нефтяного шока – цены на заправках будут [космическими]», – написал Дмитриев.

22 июня парламент Ирана одобрил предложение закрыть Ормузский пролив, через который проходят поставки нефти на мировые рынки. Окончательно вопрос будет решен Советом национальной безопасности республики. Мера связана с усиливающейся агрессией против Ирана.

13 июня конфликт на Ближнем Востоке вышел на новый виток эскалации. Армия обороны Израиля нанесла удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. 22 июня Вашингтон официально вступил в конфликт: были атакованы три объекта – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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