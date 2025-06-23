Дмитриев заявил о рисках для США при закрытии Ормузского пролива
Если Иран закроет Ормузский пролив, «США не пощадят». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ подчеркнул, что цены на нефть устанавливаются по всему миру.
«Никто не застрахован от глобального нефтяного шока – цены на заправках будут [космическими]», – написал Дмитриев.
22 июня парламент Ирана одобрил предложение закрыть Ормузский пролив, через который проходят поставки нефти на мировые рынки. Окончательно вопрос будет решен Советом национальной безопасности республики. Мера связана с усиливающейся агрессией против Ирана.
13 июня конфликт на Ближнем Востоке вышел на новый виток эскалации. Армия обороны Израиля нанесла удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. 22 июня Вашингтон официально вступил в конфликт: были атакованы три объекта – в Фордо, Натанзе и Исфахане.