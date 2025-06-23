Дмитриев заявил о рисках для США при закрытии Ормузского пролива

13 июня конфликт на Ближнем Востоке вышел на новый виток эскалации. Армия обороны Израиля нанесла удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. 22 июня Вашингтон официально вступил в конфликт: были атакованы три объекта – в Фордо, Натанзе и Исфахане.