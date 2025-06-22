Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива

Ормузский пролив, через который проходят поставки нефти на мировые рынки, может быть закрыт руководством Ирана – соответствующее предложение одобрили в парламенте страны. Об этом сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.