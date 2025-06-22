Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива
Ормузский пролив, через который проходят поставки нефти на мировые рынки, может быть закрыт руководством Ирана – соответствующее предложение одобрили в парламенте страны. Об этом сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.
«Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. Коусари 14 июня сообщил, что на фоне атак Израиля по Ирану рассматривается вопрос закрытия Ормузского пролива.
На фоне начала конфликта и заявлений по судоходному маршруту компании начали избегать Ормузского пролива. Глава службы безопасности международной судоходной ассоциации Bimco Якоб Ларсен отмечал, что текущая ситуация добавляет элемент неопределенности для морских перевозок.
22 июня в конфликт вступил Вашингтон. Американские силы нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Россия и Китай осудили нападение.