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Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива

Ведомости

Ормузский пролив, через который проходят поставки нефти на мировые рынки, может быть закрыт руководством Ирана – соответствующее предложение одобрили в парламенте страны. Об этом сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.

«Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. Коусари 14 июня сообщил, что на фоне атак Израиля по Ирану рассматривается вопрос закрытия Ормузского пролива.

На фоне начала конфликта и заявлений по судоходному маршруту компании начали избегать Ормузского пролива. Глава службы безопасности международной судоходной ассоциации Bimco Якоб Ларсен отмечал, что текущая ситуация добавляет элемент неопределенности для морских перевозок.

22 июня в конфликт вступил Вашингтон. Американские силы нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Россия и Китай осудили нападение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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