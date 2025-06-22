Что рассказал глава Пентагона об ударах по военным объектам Ирана

«Как заявил президент Трамп, Соединенные Штаты не стремятся к войне. Но позвольте мне прояснить: мы будем действовать быстро и решительно, когда наши люди, наши партнеры или наши интересы окажутся под угрозой», – добавил министр. Хегсет предупредил, что любой ответ Ирана против США будет встречен «силой, намного большей, чем та, что была сегодня».