Что рассказал глава Пентагона об ударах по военным объектам Ирана

Что рассказал глава Пентагона об ударах по военным объектам ИранаПит Хегсет заявил, что США уничтожили ядерную программу страны
Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана. Об этом объявил министр обороны США Пит Хегсет в ходе выступления перед журналистами.
«Благодаря смелому и дальновидному руководству президента [Дональда] Трампа и его приверженности миру через силу ядерные амбиции Ирана были уничтожены. Многие президенты мечтали нанести последний удар по ядерной программе Ирана, и никто не мог этого сделать», – сказал Хегсет.
Глава Пентагона заявил, что американская операция была «смелой и блестящей» и «показала миру, что американское сдерживание вернулось». Хегсет при этом отметил, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа, а также на свержение власти в Тегеране.
«Как заявил президент Трамп, Соединенные Штаты не стремятся к войне. Но позвольте мне прояснить: мы будем действовать быстро и решительно, когда наши люди, наши партнеры или наши интересы окажутся под угрозой», – добавил министр. Хегсет предупредил, что любой ответ Ирана против США будет встречен «силой, намного большей, чем та, что была сегодня».
Американские бомбардировщики в ночь на 22 июня нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным CNN, против Фордо США применили 30 000-фунтовую (31,6 т) бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – впервые в боевых условиях.
Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права.