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Что рассказал глава Пентагона об ударах по военным объектам Ирана

Пит Хегсет заявил, что США уничтожили ядерную программу страны
Максим Цуланов
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана. Об этом объявил министр обороны США Пит Хегсет в ходе выступления перед журналистами.

«Благодаря смелому и дальновидному руководству президента [Дональда] Трампа и его приверженности миру через силу ядерные амбиции Ирана были уничтожены. Многие президенты мечтали нанести последний удар по ядерной программе Ирана, и никто не мог этого сделать», – сказал Хегсет.

Глава Пентагона заявил, что американская операция была «смелой и блестящей» и «показала миру, что американское сдерживание вернулось». Хегсет при этом отметил, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа, а также на свержение власти в Тегеране.

«Как заявил президент Трамп, Соединенные Штаты не стремятся к войне. Но позвольте мне прояснить: мы будем действовать быстро и решительно, когда наши люди, наши партнеры или наши интересы окажутся под угрозой», – добавил министр. Хегсет предупредил, что любой ответ Ирана против США будет встречен «силой, намного большей, чем та, что была сегодня».

Американские бомбардировщики в ночь на 22 июня нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным CNN, против Фордо США применили 30 000-фунтовую (31,6 т) бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – впервые в боевых условиях.

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права. 

Россия и Китай осудили атаку на Иран. МИД РФ заявил, что решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию «суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право». КНР призвала все стороны прекратить огонь и начать переговоры.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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