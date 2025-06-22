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Глава МИД Ирана призвал международные организации принять меры после атаки США

По словам Арагчи, Трамп предал его страну
Наталья Захарова
Владимир Гердо / ТАСС
Владимир Гердо / ТАСС

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал международные организации принять меры в связи с атакой США по его стране. Об этом он заявил во время пресс-конференции, его слова цитирует агентство IRNA.

«Совет Безопасности, генеральный секретарь ООН, Международное агентство по атомной энергии и другие международные институты должны действовать в соответствии со своими обязанностями в этих рамках и принять меры в ответ на это вопиющее нарушение международного права», – сказал министр иностранных дел Ирана.

Он назвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ответственным за атаку США, так как ядерные объекты находились под их надзором.

Арагчи еще раз подчеркнул, что президент США Дональд Трамп был избран благодаря обещаниям «положить конец войнам в регионе и мире, но он предал Иран». Атакой на Исламскую Республику он «уступил требованиям преступника, который стремится посягнуть на имущество других стран».

Действия США, по словам Арагчи, толкают мир к «беспрецедентной напряженности» и «способствует закону джунглей». Он добавил, что Иран, основываясь на Уставе ООН, имеет право на самооборону, а принципы и законы дают стране право «защищать себя, свою безопасность, свои интересы и нацию».

«Мы ни при каких обстоятельствах не поступимся суверенитетом и независимостью Ирана», – добавил Арагчи.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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