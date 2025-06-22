Глава МИД Ирана призвал международные организации принять меры после атаки США

«Совет Безопасности, генеральный секретарь ООН, Международное агентство по атомной энергии и другие международные институты должны действовать в соответствии со своими обязанностями в этих рамках и принять меры в ответ на это вопиющее нарушение международного права», – сказал министр иностранных дел Ирана.