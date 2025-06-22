Китай осудил атаку США на Иран
КНР призвала все стороны прекратить огонь и начать переговоры.
Американские удары осудили и в МИД России. Москва призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на ситуацию и «коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля». По заявлению РФ, атаки «грубо нарушают международное право».
22 июня США вступили в войну с Ираном. До этого произошло обострение ирано-израильского конфликта. 13 июня израильские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня объявил, что у Москвы есть некоторые предложения по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем. Ожидается, что 23 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с Путиным в России.