Китай осудил атаку США на Иран

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня объявил, что у Москвы есть некоторые предложения по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем. Ожидается, что 23 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с Путиным в России.