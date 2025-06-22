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Глава МИД Ирана подтвердил встречу с Путиным 23 июня

Ведомости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня. Об этом сообщил сам глава иранского МИДа, передает Reuters.

О том, что Арагчи может посетить Россию для встречи с Путиным, писал Axios со ссылкой на источники. Ожидается, что после этого может состояться новая встреча с «евротройкой» – представителями Франции, Германии и Великобритании.

Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня объявил, что У Москвы есть некоторые предложения по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем. 14 июня Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке.

Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. В этот день израильские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня в войну с Ираном вступили США.

19 июня Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФа сообщил, что Россия прежде предлагала Ирану работать в области системы противовоздушной обороны (ПВО), но тогда Тегеран не проявил интереса. Глава государства заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Ираном не включает в себя статьи, связанные с оборонной сферой.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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