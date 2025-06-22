Глава МИД Ирана подтвердил встречу с Путиным 23 июня
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня. Об этом сообщил сам глава иранского МИДа, передает Reuters.
О том, что Арагчи может посетить Россию для встречи с Путиным, писал Axios со ссылкой на источники. Ожидается, что после этого может состояться новая встреча с «евротройкой» – представителями Франции, Германии и Великобритании.
Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня объявил, что У Москвы есть некоторые предложения по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем. 14 июня Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке.
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. В этот день израильские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня в войну с Ираном вступили США.
19 июня Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФа сообщил, что Россия прежде предлагала Ирану работать в области системы противовоздушной обороны (ПВО), но тогда Тегеран не проявил интереса. Глава государства заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Ираном не включает в себя статьи, связанные с оборонной сферой.