Глава МИД Ирана подтвердил встречу с Путиным 23 июня

19 июня Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФа сообщил, что Россия прежде предлагала Ирану работать в области системы противовоздушной обороны (ПВО), но тогда Тегеран не проявил интереса. Глава государства заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Ираном не включает в себя статьи, связанные с оборонной сферой.