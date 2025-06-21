Глава МИД Ирана может посетить Россию 23 июня
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи может прибыть в Москву 23 июня для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
«По словам дипломатов, ожидается, что в понедельник [23 июня] он посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить войну [между Ираном и Израилем]», – говорится в материале.
До этого, 21 июня, Аракчи намерен отправиться в Стамбул на заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС). Новая встреча с «евротройкой» – представителями Франции, Германии и Великобритании – может стать возможной после этих двух поездок, отмечает издание.
20 июня в Женеве прошла встреча Аракчи с главами МИД Франции Жаном-Ноэлом Барро, Германии Йоханном Вадефулем и Великобритании Дэвидом Лэмми. По их итогам стороны договорились продолжить диалог.
Поездки Аракчи происходят на фоне обострения военного конфликта между Ираном и Израилем. 13 июня израильская армия атаковала территорию исламской республики. Утверждалось, что удары наносятся по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.