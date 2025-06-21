Глава МИД Ирана может посетить Россию 23 июня

До этого, 21 июня, Аракчи намерен отправиться в Стамбул на заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС). Новая встреча с «евротройкой» – представителями Франции, Германии и Великобритании – может стать возможной после этих двух поездок, отмечает издание.