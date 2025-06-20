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Иран продолжит переговоры с «евротройкой»

Встреча прошла на фоне эскалации конфликта Тегерана с Израилем
Ведомости

Тегеран готов продолжить переговоры с «евротройкой» – Францией, Германией и Великобританией. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Мы поддерживаем продолжение консультаций с "евротройкой" и другими странами Европейского союза, а также готовы провести еще одну встречу в ближайшем будущем», - сказал он (цитата по IRNA).

Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что стороны продолжат переговоры. По ее словам, региональная эскалация «невыгодна никому»: «Очень важно сохранять переговорный процесс открытым». Она уточнила, что стороны обсуждали не только ядерную программу Тегерана.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что происходящий военный конфликт является «опасным моментом» и «крайне важно, чтобы мы не увидели новые региональной эскалации».

Дата следующих переговоров пока не назначена.

Переговоры 20 июня в Женеве состоялись по инициативе европейских стран. На встрече присутствовали Аракчи, глава МИД Британии Лэмми, Франции Жаном-Ноэл Барро, Германии Йоханн Вадефуль. На встрече также присутствовала глава евродипломатии Каллас. 

Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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