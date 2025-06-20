Иран продолжит переговоры с «евротройкой»Встреча прошла на фоне эскалации конфликта Тегерана с Израилем
Тегеран готов продолжить переговоры с «евротройкой» – Францией, Германией и Великобританией. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Мы поддерживаем продолжение консультаций с "евротройкой" и другими странами Европейского союза, а также готовы провести еще одну встречу в ближайшем будущем», - сказал он (цитата по IRNA).
Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что стороны продолжат переговоры. По ее словам, региональная эскалация «невыгодна никому»: «Очень важно сохранять переговорный процесс открытым». Она уточнила, что стороны обсуждали не только ядерную программу Тегерана.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что происходящий военный конфликт является «опасным моментом» и «крайне важно, чтобы мы не увидели новые региональной эскалации».
Дата следующих переговоров пока не назначена.
Переговоры 20 июня в Женеве состоялись по инициативе европейских стран. На встрече присутствовали Аракчи, глава МИД Британии Лэмми, Франции Жаном-Ноэл Барро, Германии Йоханн Вадефуль. На встрече также присутствовала глава евродипломатии Каллас.
Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.