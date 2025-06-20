Захарова: мир находится в сантиметрах от ядерной катастрофы
Мир находится в сантиметрах от ядерной катастрофы из-за ударов Израиля по Ирану. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Она также указала на то, что не было ни одного основания для эскалации этого конфликта. Захарова также заявила, что вопрос ядерной программы Ирана должен решаться методом переговоров.
17 июня Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором подчеркивается, что атаки Израиля на атомные объекты Ирана с точки зрения международного права толкают мир к ядерной войне.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 19 июня говорил, что удар по иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер» может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем. Днем ранее заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил, что атака на «Бушер» может привести к значительному радиоактивному загрязнению, превышающему последствия от ядерного взрыва.