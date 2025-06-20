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Захарова: мир находится в сантиметрах от ядерной катастрофы

Ведомости

Мир находится в сантиметрах от ядерной катастрофы из-за ударов Израиля по Ирану. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она также указала на то, что не было ни одного основания для эскалации этого конфликта. Захарова также заявила, что вопрос ядерной программы Ирана должен решаться методом переговоров.

17 июня Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором подчеркивается, что атаки Израиля на атомные объекты Ирана с точки зрения международного права толкают мир к ядерной войне.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 19 июня говорил, что удар по иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер» может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем. Днем ранее заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил, что атака на «Бушер» может привести к значительному радиоактивному загрязнению, превышающему последствия от ядерного взрыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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