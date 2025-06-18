Замглавы МАГАТЭ: удар по АЭС в Иране вызовет загрязнение сильнее ядерного взрыва

Он также напомнил, что объект в Бушере уже подвергался обстрелу во время ирано-иракской войны: тогда ракета попала в защитную оболочку станции, оставив пробоину. Однако топлива внутри еще не было, поскольку строительство не было завершено. Чудаков отметил, что изначально станция строилась немецкой компанией, а затем была достроена с участием России.