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Замглавы МАГАТЭ: удар по АЭС в Иране вызовет загрязнение сильнее ядерного взрыва

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Атака на иранскую атомную электростанцию «Бушер» может привести к значительному радиоактивному загрязнению, превышающему последствия от ядерного взрыва, хотя сама станция не может взорваться как бомба. Об этом заявил заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Его слова передают «РИА Новости».

По его словам, современные ракеты способны пробивать защитные оболочки ядерных объектов, поскольку ни одна из атомных станций в мире не предназначена для функционирования в условиях боевых действий. Он подчеркнул, что стрельба по реакторам может вызвать серьезное загрязнение окружающей среды, хотя ядерный взрыв исключен благодаря конструктивным особенностям АЭС. Последним инцидентом, связанным с реактивностью, он назвал аварию на Чернобыльской АЭС.

Чудаков пояснил, что защитная оболочка станции предназначена не для отражения внешних атак, а для предотвращения утечки радиации при внутренних авариях, включая возможное расплавление топлива.

Он также напомнил, что объект в Бушере уже подвергался обстрелу во время ирано-иракской войны: тогда ракета попала в защитную оболочку станции, оставив пробоину. Однако топлива внутри еще не было, поскольку строительство не было завершено. Чудаков отметил, что изначально станция строилась немецкой компанией, а затем была достроена с участием России.

17 июня МИД РФ выразил обеспокоенность ударами израильской армии по территории Ирана, в том числе по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, подчеркнув, что подобные действия ведут к дестабилизации обстановки в регионе и несут глобальные риски. 

18 июня военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали иранский объект по производству центрифуг для обогащения урана. Израиль также атаковал несколько объектов производства боеприпасов. В частности, площадки по производству сырья и компонентов для сборки ракет класса «земля – земля» и «земля – воздух». Всего более 50 истребителей ВВС совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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