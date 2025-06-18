Израиль атаковал иранский объект по производству центрифуг для обогащения урана
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали иранский объект по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщила армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Израиль также атаковал несколько объектов производства боеприпасов. В частности, площадки по производству сырья и компонентов для сборки ракет класса «земля – земля» и «земля – воздух». Всего более 50 истребителей ВВС совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана.
Военные действия между Ираном и Израилем продолжаются с 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.
В МИД РФ 17 июня выразили обеспокоенность ударами израильской армии по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана, подчеркнув, что подобные действия ведут к дестабилизации обстановки в регионе и несут глобальные риски. В заявлении подчеркивается, что такие атаки Израиля с точки зрения международного права толкают мир к ядерной войне.