Израиль атаковал иранский объект по производству центрифуг для обогащения урана

Израиль также атаковал несколько объектов производства боеприпасов. В частности, площадки по производству сырья и компонентов для сборки ракет класса «земля – земля» и «земля – воздух». Всего более 50 истребителей ВВС совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана.