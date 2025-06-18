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Израиль атаковал иранский объект по производству центрифуг для обогащения урана

Ведомости

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали иранский объект по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщила армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Израиль также атаковал несколько объектов производства боеприпасов. В частности, площадки по производству сырья и компонентов для сборки ракет класса «земля – земля» и «земля – воздух». Всего более 50 истребителей ВВС совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана.

Военные действия между Ираном и Израилем продолжаются с 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

В МИД РФ 17 июня выразили обеспокоенность ударами израильской армии по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана, подчеркнув, что подобные действия ведут к дестабилизации обстановки в регионе и несут глобальные риски. В заявлении подчеркивается, что такие атаки Израиля с точки зрения международного права толкают мир к ядерной войне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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