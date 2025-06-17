МИД РФ: удары по ядерной инфраструктуре Ирана создают угрозу безопасности

МИД также отметил позицию Тегерана, подчеркнув его «неизменную приверженность обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США» при условии прекращения атак со стороны Израиля. Россия заявила, что поддерживает такой подход и выступает за исключительно дипломатическое урегулирование ситуации.