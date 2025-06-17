МИД РФ: удары по ядерной инфраструктуре Ирана создают угрозу безопасности
МИД РФ выразил обеспокоенность ударами израильской армии по территории Ирана, в том числе по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, подчеркнув, что подобные действия ведут к дестабилизации обстановки в регионе и несут глобальные риски. Такое заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Нынешняя эскалация ирано-израильского конфликта создает риски дальнейшей дестабилизации обстановки во всем регионе и в первую очередь в сопредельных с Израилем и Ираном государствах», – говорится в заявлении МИД.
Российская сторона обратила внимание на реакцию стран глобального Юга и итоги экстренных заседаний СБ ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, отметив, что поддержку действиям Израиля оказывают только его «фактические соучастники», действующие по политическим мотивам.
В заявлении подчеркивается, что атаки Израиля на атомные объекты Ирана с точки зрения международного права толкают мир к ядерной войне.
Москва призвала Тель-Авив немедленно прекратить налеты на ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, и предупредила о необходимости предоставления объективного доклада о нанесенном ущербе.
МИД также отметил позицию Тегерана, подчеркнув его «неизменную приверженность обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США» при условии прекращения атак со стороны Израиля. Россия заявила, что поддерживает такой подход и выступает за исключительно дипломатическое урегулирование ситуации.
Ранее источник «РИА Новости» в силовых структурах Ирана сообщал, что Тегеран надеется на активную роль Москвы в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) в связи с ударами Израиля по иранской территории.
Военные действия между Ираном и Израилем продолжаются с 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.