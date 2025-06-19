Лихачев: израильский удар по иранской АЭС может привести к новому Чернобылю
Удар по иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер» может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время Петербургского международного экономического форума.
18 июня заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил, что атака на АЭС «Бушер» может привести к значительному радиоактивному загрязнению, превышающему последствия от ядерного взрыва. По словам Чудакова, ни одна из атомных станций в мире не предназначена для функционирования в боевых условиях.
В тот же день Израиль атаковал иранский объект по производству центрифуг для обогащения урана. Израиль также атаковал несколько объектов производства боеприпасов. Всего более 50 истребителей военно-воздушных сил совершили серию ударов по военным целям в Тегеране.
17 июня Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором подчеркивается, что атаки Израиля на атомные объекты Ирана с точки зрения международного права толкают мир к ядерной войне.