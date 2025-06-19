Лихачев: израильский удар по иранской АЭС может привести к новому Чернобылю

18 июня заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил, что атака на АЭС «Бушер» может привести к значительному радиоактивному загрязнению, превышающему последствия от ядерного взрыва. По словам Чудакова, ни одна из атомных станций в мире не предназначена для функционирования в боевых условиях.