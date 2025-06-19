Зачем Дональд Трамп накаляет обстановку вокруг Ирана

Нарративы о разладе в команде и между союзниками решил смягчить вице-президент Джеймс Вэнс: «Президент на протяжении более 10 лет последовательно повторял, что Иран не может иметь ядерного оружия... он может принять решение, которое прекратит иранское обогащение урана. Это его решение. И, конечно, люди правы, когда беспокоятся о вовлеченности в мировые дела после последних 25 лет идиотской внешней политики. Но я считаю, что президент заслужил определенное доверие в этом вопросе <...> он заинтересован только в использовании американских вооруженных сил для достижения целей американского народа. Что бы он ни делал, это его главная цель», – написал Вэнс на своей странице в X (экс-Twitter).