Зачем Дональд Трамп накаляет обстановку вокруг Ирана

Зачем Дональд Трамп накаляет обстановку вокруг ИранаЦели США и Израиля на Ближнем Востоке отличаются, считают эксперты
Несмотря на попытки президента США Дональда Трампа вести переговоры с иранским правительством по поводу новой ядерной сделки, после начала израильских ударов по Ирану риторика американского лидера значительно ужесточилась. Апогея недовольство Трампа достигло 17 июня. В течение всего дня он делал заявления, в которых намекал на незавидную участь Ирана в случае отказа от переговоров и в целом пытался выставить Тегеран единственно виноватым в конфликте.
«Теперь мы полностью контролируем небо над Ираном. У Ирана были хорошие навигаторы и другое оборонительное оборудование, и их было предостаточно, но они не идут ни в какое сравнение с «продукцией» американского производства. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Через некоторое время он и вовсе заявил, что обладает информацией о местонахождении Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который, по данным оппозиционного медиаресурса Iran International на 17 июня, укрывался в бункере. И все же Трамп решил проявить милосердие и даже пообещал «пока» не убивать его. «Но мы не хотим, чтобы ракеты запускались по гражданским или по американским солдатам. Наше терпение на исходе. Спасибо вам за внимание!» Своеобразной точкой в высказываниях американского лидера в этот день об Иране стала его фраза: «Безоговорочная капитуляция!»
Приблизительно в это же время агентство Bloomberg и телеканал CNN сообщили о планах Трампа созвать заседание совета по нацбезопасности, куда входят ключевые советники по внешней и внутренней политике, а также главы силовых ведомств. Совещание предположительно продлилось более двух часов, и изначально по его результатам ожидалось обращение Трампа. Но его не последовало. Более того, как сообщили журналисты телеканала CBS News, среди ближайших соратников Трампа пока нет полного согласия о возможности и формате участия США в израильской операции против Ирана, в частности о нанесении ударов по иранским ядерным объектам. В тот же день Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
На этом фоне США продолжили стягивание сил ВВС и флота на Ближний Восток, как это делали ранее при эскалации в регионе.
В свою очередь некоторые противники Трампа предложили ограничить его возможности нанесения ударов по Ирану. Так, сенатор-демократ Тим Кейн выступил с соответствующей резолюцией. Шанс утверждения документа исключать нельзя, но нет также гарантии, что он сможет преодолеть президентское вето. По конституции США войну может объявить только конгресс. При этом американское законодательство допускает возможность президента использовать вооруженные силы на определенный срок без официального объявления войны и только при консультациях с конгрессом.
Риторикой Трампа недовольны и некоторые из его союзников. Например, журналист Такер Карлсон в день начала израильской операции намекнул на соучастие США и лично Трампа в организации этой войны. «Хотя американские военные, возможно, и не совершали нападение физически, годы финансирования и поставок оружия Израилю, о чем Дональд Трамп хвастался в Truth Social, несомненно, ставят США в центр событий вчерашнего вечера... В Вашингтоне знали, что эти атаки произойдут. Они помогали Израилю в их осуществлении», – написал он на своем сайте. Через несколько дней Трамп ответил. «Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия», – написал президент в Truth Social 17 июня.
Видя разлад в стане трампистов, в СМИ и интернете в целом стали обвинять Трампа в несоблюдении собственных предвыборных и инаугурационных обещаний. «Моей гордостью будет наследие как миротворца и объединителя. Именно таким я и хочу быть. Миротворцем и объединителем», – сказал Трамп 20 января через несколько минут после официального вступления в должность президента. В том числе пользователи вспомнили, как Трамп в свое время обвинял бывших президентов Барака Обаму (2009–2017) и Джо Байдена (2021–2025) в начале войн.
Нарративы о разладе в команде и между союзниками решил смягчить вице-президент Джеймс Вэнс: «Президент на протяжении более 10 лет последовательно повторял, что Иран не может иметь ядерного оружия... он может принять решение, которое прекратит иранское обогащение урана. Это его решение. И, конечно, люди правы, когда беспокоятся о вовлеченности в мировые дела после последних 25 лет идиотской внешней политики. Но я считаю, что президент заслужил определенное доверие в этом вопросе <...> он заинтересован только в использовании американских вооруженных сил для достижения целей американского народа. Что бы он ни делал, это его главная цель», – написал Вэнс на своей странице в X (экс-Twitter).
Но Иран, по словам Хаменеи, не будет подчиняться диктату со стороны США или кого-либо (по IRNA). Кроме того, отвечая на вопрос «Интерфакса», замглавы МИД России Сергей Рябков предостерег Вашингтон от оказания прямой военной поддержки Израилю: «Соединенные Штаты постоянно на острие всех процессов, и говорить о том, что они раньше не вмешивались, а теперь вот вмешаются, я думаю, было бы неправильно <...> Другое дело, как они для себя рассматривают ситуацию с оказанием прямой военной помощи Израилю. Мы предостерегаем Вашингтон от такого рода даже спекулятивных умозрительных вариантов. Это было бы радикально дестабилизирующим всю обстановку шагом» (по «Интерфаксу»).
Что касается граждан США, то и они не в восторге от перспектив втягивания страны в ирано-израильский конфликт. По данным опроса агентства YouGov от 17 июня, только 16% американцев считают, что американские военные должны вмешаться в конфликт, 60% – против, 24% – не уверены. Большинство среди всех избирательных групп также против участия США в конфликте: демократы – 65%, независимые – 61%, республиканцы – 53%. При этом 61% опрошенных считают иранскую ядерную программу угрозой, но 56% полагают, что Вашингтон должен вести переговоры с Ираном.
Администрация Трампа не приняла финального решения по ирано-израильскому конфликту, говорит доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.
Эксперт подчеркивает, что текущая стратегия администрации Трампа основана на методах психологического давления, особенно эффективных в условиях уязвимого положения Ирана. Перед американским руководством стоит непростой выбор между продолжением политики угроз и переходом к прямым военным действиям, при этом риски дальнейшей эскалации остаются крайне высокими.
Цели США и Израиля на Ближнем Востоке существенно различаются, отмечает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его словам, Израиль стремится к смене режима в Иране и готов к дальнейшей эскалации конфликта, тогда как США сосредоточены на решении вопроса ядерной сделки и не заинтересованы в военном обострении.
Эксперт подчеркивает, что Трамп не намерен становиться марионеткой в руках израильского руководства. Американского президента не интересуют внутриполитические процессы в Иране, поясняет Кортунов.
Ключевым индикатором дальнейшего развития ситуации, по мнению политолога, станет возможная встреча между представителями США и Ирана. Если переговоры не состоятся, Вашингтон продолжит поддерживать Израиль. В случае же проведения встречи американская сторона будет принимать самостоятельные решения относительно своей позиции в конфликте.
Кортунов отмечает, что Иран приложит все усилия, чтобы не допустить прямого вмешательства США. Однако наиболее вероятным сценарием эксперт считает опосредованное участие Вашингтона в конфликте, без масштабного военного вовлечения.