США нанесли удары по Ирану. Главное

«Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи Соединенных Штатов изменит ход истории. <...> В сегодняшней операции против ядерных объектов Ирана Америка была поистине непревзойденной. Она сделала то, чего не смогла бы сделать ни одна другая страна на земле. История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим самого опасного в мире оружия».