США нанесли удары по Ирану. Главное

США нанесли удары по Ирану. ГлавноеТрамп заявил, что ключевые объекты ядерного обогащения были полностью уничтожены
Американский президент Дональд Трамп в 2:50 мск 22 июня сообщил об успешных атаках по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Об этом он написал в своей сети Truth Social.
«Все самолеты уже покинули воздушное пространство Ирана», – написал Трамп, подчеркнув, что на Фордо был сброшен «полный комплект бомб».
Телеканал CNN сообщил, что, по данным источника, знакомого с ситуацией, в ходе военный операции американскими военными были использованы американские бомбардировщики B-2. По данным источников телеканала, против Фордо США применили 30 000-фунтовую (31,6 т) бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – впервые в боевых условиях. Удары по объектам в Исфахане и Натанзе наносились крылатыми ракетами Tomahawk, которые запустили с подводных лодок.
Спустя приблизительно полчаса после сообщения об ударе по Ирану Трамп сообщил, что выступит с обращением к нации из Белого дома, чтобы рассказать о военной операции в Иране.
«Это исторический момент для США, Израиля и мира, – написал он перед тем, как выступить с обращением. – Иран теперь должен согласиться прекратить эту войну».
Обращение Трампа
Трамп заявил, что удары, нанесенные вооруженными силами США по трем ключевым ядерным объектам – Фордо, Натанз и Исфахан, были масштабные и точечные.
«Наша цель заключалась в уничтожении ядерного потенциала Ирана по обогащению урана и прекращении ядерной угрозы со стороны главного государства – спонсора терроризма в мире, – сказал Трамп в своей речи, которая длилась около 3,5 минуты. – Сегодня вечером я могу заявить всему миру, что удары стали выдающимся военным успехом. Ключевые объекты ядерного обогащения в Иране были полностью и окончательно уничтожены».
Американский президент добавил, что Иран теперь «обязан заключить мир».
«Если этого не произойдет, будущие атаки будут гораздо масштабнее», – пригрозил он.
Трамп заявил, что на протяжении 40 лет Иран призывал к уничтожению США и Израиля, устраивал теракты, в результате которых погибли тысячи людей, включая более 1000 американцев.
«Я давно решил, что не позволю этому продолжаться. И этого больше не будет», – сказал он.
В своем обращении Трамп поблагодарил и поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Мы работали как команда – возможно, как ни одна команда до этого – и вместе мы сделали огромный шаг к устранению этой ужасной угрозы для Израиля», – сказал он.
Трамп также поздравил американских военных с проведением операции.
«Надеюсь, что нам больше не придется прибегать к их помощи в таком виде. Я действительно на это надеюсь», – добавил он.
Президент США предупредил, что Иран столкнется с «еще большей трагедией», если не согласится на мир.
Трамп также объявил, что в 8:00 (15:00 мск) 22 июня в Пентагоне пройдет пресс-конференция с участием министра обороны Пита Хегсета.
Реакция Ирана
В своем первом публичном заявлении после ударов США министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права.
«Соединенные Штаты, постоянный член Совета Безопасности ООН, совершили серьезное нарушение Устава ООН, международного права и ДНЯО, атаковав мирные ядерные объекты Ирана», – заявил Арагчи. «События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь долгосрочные последствия».
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Он добавил, что Иран «оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа».
Армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана. Известно об ударах по Хайфе и Тель-Авиву.
Реакция Израиля
Премьер-министр Израиля опубликовал видео, в котором похвалил решение Трампа.
«Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи Соединенных Штатов изменит ход истории. <...> В сегодняшней операции против ядерных объектов Ирана Америка была поистине непревзойденной. Она сделала то, чего не смогла бы сделать ни одна другая страна на земле. История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим самого опасного в мире оружия».
Нетаньяху заявил, что «лидерство Трампа сегодня создало поворотный момент в истории, который может помочь привести Ближний Восток и другие регионы к будущему процветанию и миру».
Он поблагодарил Трампа от имени израильского народа и сказал: «Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, а потом приходит мир. И сегодня президент Трамп и Соединенные Штаты проявили большую силу».
Реакция американского конгресса
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ряд членов конгресса заранее получили уведомление о готовящихся ударах США в Иране. Среди них были члены сенатского комитета по разведке и спикер палаты представителей Майк Джонсон.
В частности, республиканец Рик Кроуфорд заявил, что находился в контакте с Белым домом до начала операции.
«Я был на связи с Белым домом до этих действий и продолжу внимательно отслеживать ситуацию в ближайшие дни, – написал Кроуфорд в сети Х. – Я приветствую решительные действия президента Трампа и благодарю американских военнослужащих за точные и успешные удары».
Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) также поддержал решение Трампа ударит по Ирану.
«Хорошо. Это было правильное решение. Режим заслужил это. Отличная работа, президент Дональд Трамп. Дорогие соотечественники, у нас лучшие военно-воздушные силы в мире. Я горжусь этим. Летать, сражаться, побеждать», – написал он в сети X.
Однако многие законодатели осудили военную операцию США.
Республиканец Томас Мэсси кратко отреагировал на решение в своей сети X. «Это неконституционно», – заявил он.
Сенатор-демократ Тим Кейн в своем заявлении в сети X подчеркнул, что американская общественность в подавляющем большинстве выступает против войны США с Ираном.
«А министр иностранных дел Израиля вчера признал, что израильские бомбардировки отбросили иранскую ядерную программу «как минимум на два-три года». Так почему же Трамп безрассудно решил нанести удар именно сегодня? Ужасное решение. Я добьюсь того, чтобы все сенаторы проголосовали – поддерживают ли они эту третью идиотскую войну на Ближнем Востоке», – написал он.
Демократ Рашида Тлейб выразила опасения по поводу возможной новой войны.
«Президент Трамп отправил американские войска бомбить Иран без согласия конгресса – это вопиющее нарушение нашей Конституции. Американский народ не хочет еще одной бесконечной войны, – написала она в сети X. – Вместо того чтобы прислушаться к американцам, Трамп слушает военного преступника Нетаньяху, который солгал об Ираке и теперь снова лжет об Иране. Конгресс должен немедленно остановить этот неконституционный акт агрессии».
Конгрессвумен демократ Яссамин Ансари назвала действия Трампа «незаконными» и заявила, что будет добиваться немедленного созыва экстренного заседания конгресса для голосования по резолюции о военных полномочиях.
Конгрессвумен демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что Трамп «безрассудно рискнул развязать войну, которая может затянуться на поколения». Она добавила: «Это абсолютно и безоговорочно является основанием для импичмента».
Реакция ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал удары США по Ирану опасной эскалацией и призвал к миру.
«Я глубоко встревожен применением силы США против Ирана сегодня. Это опасная эскалация в и без того напряженном регионе – и прямая угроза международному миру и безопасности, – заявил Гутерриш. – Существует растущая угроза того, что конфликт может быстро выйти из-под контроля – с катастрофическими последствиями для мирного населения, региона и всего мира».
Он также призвал к деэскалации.
«В этот опасный час крайне важно не допустить сползания к хаосу. Военного решения нет. Единственный путь вперед – это дипломатия», – подчеркнул он.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам, уничтожил нескольких высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал ракетные и дрон-атаки по территории Израиля.