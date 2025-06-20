Песков: реакция РФ на возможное убийство лидера Ирана будет резко негативной«Они откроют ящик Пандоры», – подчеркнули в Кремле
Россия очень негативно отреагирует на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Sky News.
Представитель Кремля назвал невообразимой возможную смену режима в Иране, подчеркнув, что «даже разговоры об этом должны быть неприемлемы для всех». Песков не сказал, какие действия предпримет Россия в случае убийства Хаменеи, заявив, что это повлечет за собой действия «изнутри Ирана».
«Это приведет к возникновению экстремистских настроений внутри Ирана, и те, кто говорит об [убийстве Хаменеи], должны это иметь в виду. Они откроют ящик Пандоры», – подчеркнул Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, ситуация на Ближнем Востоке является крайне напряженной и опасной не только для региона, но и для всего мира. Песков отметил, что расширение состава участников конфликта «потенциально еще более опасно» и приведет только к очередному витку конфронтации и эскалации напряженности в регионе.
19 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал ликвидацию верховного лидера Ирана Хаменеи одной из целей операции государства. Израильский министр назвал его «современным Гитлером». В ночь с 18 на 19 июня президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос редактора Franсe Press о реакции на возможное убийство Хаменеи Израилем или США, сказал: «Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Надеюсь, это будет самым правильным ответом на ваш вопрос».
Тогда же пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп примет решение о возможном нанесении удара по Ирану в течение следующих двух недель. Американский лидер, по ее словам, сказал, что решение будет принято с учетом «значительной вероятности переговоров, которые могут состояться или не состояться с Ираном в ближайшем будущем». Левитт подчеркнула, что, несмотря на приверженность Трампа дипломатии, при необходимости он готов прибегнуть к силе.
В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США помогают государству в конфликте с Ираном, участвуя «в защите неба над Израилем и его городами».
Обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами.