Песков: реакция РФ на возможное убийство лидера Ирана будет резко негативной

Тогда же пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп примет решение о возможном нанесении удара по Ирану в течение следующих двух недель. Американский лидер, по ее словам, сказал, что решение будет принято с учетом «значительной вероятности переговоров, которые могут состояться или не состояться с Ираном в ближайшем будущем». Левитт подчеркнула, что, несмотря на приверженность Трампа дипломатии, при необходимости он готов прибегнуть к силе.