Глава минобороны Израиля назвал одной из целей операции убийство Хаменеи

17 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что ожидает от Ирана «безоговорочной капитуляции» и не готов вести переговоры с Тегераном. При этом он отметил, что местонахождение аятоллы Али Хаменеи известно, однако США не планируют его ликвидацию.