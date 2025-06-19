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Глава минобороны Израиля назвал одной из целей операции убийство Хаменеи

Кац считает, что верховный лидер Ирана должен «заплатить за свои преступления»
Ведомости

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что одной из целей операции государства стала ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Министр также назвал его «современным Гитлером», сообщила газета The Jerusalem Post.

«Такой диктатор, как Хаменеи, который руководит Ираном и начертал на своем флаге уничтожение Израиля, – он не может продолжать существовать», – заявил Кац журналистам.

17 июня глава минобороны Израиля уже высказывался о возможной ликвидации Хаменеи. Тогда он сказал, что верховный лидер Ирана может разделить судьбу иракского диктатора Саддама Хусейна, казненного после свержения его режима.

17 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что ожидает от Ирана «безоговорочной капитуляции» и не готов вести переговоры с Тегераном. При этом он отметил, что местонахождение аятоллы Али Хаменеи известно, однако США не планируют его ликвидацию.

В ответ на высказывания Трампа Хаменеи заверил, что Иран даст отпор любому военному вмешательству и нанесет США «невосполнимый урон». Он подчеркнул стойкость иранского народа и заявил, что Тегеран будет твердо противостоять «навязанной войне». На это Трамп пожелал верховному лидеру Ирана «удачи».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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