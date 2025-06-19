Глава минобороны Израиля назвал одной из целей операции убийство Хаменеи

Глава минобороны Израиля назвал одной из целей операции убийство ХаменеиКац считает, что верховный лидер Ирана должен «заплатить за свои преступления»
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что одной из целей операции государства стала ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Министр также назвал его «современным Гитлером», сообщила газета The Jerusalem Post.
«Такой диктатор, как Хаменеи, который руководит Ираном и начертал на своем флаге уничтожение Израиля, – он не может продолжать существовать», – заявил Кац журналистам.
17 июня глава минобороны Израиля уже высказывался о возможной ликвидации Хаменеи. Тогда он сказал, что верховный лидер Ирана может разделить судьбу иракского диктатора Саддама Хусейна, казненного после свержения его режима.
17 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что ожидает от Ирана «безоговорочной капитуляции» и не готов вести переговоры с Тегераном. При этом он отметил, что местонахождение аятоллы Али Хаменеи известно, однако США не планируют его ликвидацию.