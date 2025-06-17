Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции»

Кроме того, Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. «Мы точно знаем, где прячется так называемый “верховный лидер”. Он легкая цель, но там он в безопасности – мы не собираемся его убивать. По крайней мере, сейчас», – написал он в Truth Social.