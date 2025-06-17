Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции»
Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Он заявил, что не хотел бы выпуска ракет «по гражданским лицам или американским солдатам», хотя его «терпение на исходе».
Кроме того, Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. «Мы точно знаем, где прячется так называемый “верховный лидер”. Он легкая цель, но там он в безопасности – мы не собираемся его убивать. По крайней мере, сейчас», – написал он в Truth Social.
16 июня Axios писал, что на этой неделе может состояться встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи по вопросу ядерной сделки. На переговорах также планируется обсудить возможное прекращение огня между Израилем и Ираном.
Позднее Трамп заявил, что не желает проводить переговоры с Ираном и ждет от государства полной капитуляции.