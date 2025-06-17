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Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Он заявил, что не хотел бы выпуска ракет «по гражданским лицам или американским солдатам», хотя его «терпение на исходе».

Кроме того, Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. «Мы точно знаем, где прячется так называемый “верховный лидер”. Он легкая цель, но там он в безопасности – мы не собираемся его убивать. По крайней мере, сейчас», – написал он в Truth Social.

16 июня Axios писал, что на этой неделе может состояться встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи по вопросу ядерной сделки. На переговорах также планируется обсудить возможное прекращение огня между Израилем и Ираном.

Позднее Трамп заявил, что не желает проводить переговоры с Ираном и ждет от государства полной капитуляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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